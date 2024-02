Amstelveners klaar met overlast deelscooters, wethouder overweegt streep door contract

Amstelveen is klaar met de overlast door foutgeparkeerde deelscooters en de slechte handhaving door deelscooterbedrijven Felyx en Check. "Als het door hen elke week een puinhoop is, dan houdt het ook een keer op", zegt wethouder Herbert Raat.

De gemeente krijgt regelmatig klachten over foutgeparkeerde deelscooters en speelt deze door aan de bedrijven, vertelt wethouder Herbert Raat aan NH. "Als het te lang duurt, stuur ik er handhavers op af, maar we hebben wel wat anders te doen hier."

Deelscooterbedrijven Felyx en Check zijn eigenlijk zelf verantwoordelijk voor de handhaving. "Als je als bedrijf een verdienmodel hebt waarmee je spullen in de openbare ruimte zet, moet je goed handhaven", stelt de wethouder.

Uitermate ontevreden

Raat heeft zelf twee keer een klacht ingediend, maar was 'uitermate ontevreden' over de snelheid waarmee de bedrijven dit oppakten. "Het kan natuurlijk een keer misgaan, maar dat komt nu veel te vaak voor."

Met beide bedrijven is de gemeente een intentieovereenkomst van vijf jaar aangegaan. Het contract van Felyx loopt tot oktober dit jaar en het contract van Check tot januari 2026. "Als je nu vraagt of we er mee door willen gaan, dan heb ik daar weinig trek in."

"Willen we de contracten überhaupt nog wel uitzingen?" vraagt Raat zich hardop af. "Dat gesprek wil ik nu gaan voeren."