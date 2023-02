Rem op komst deelscooters: Gooise Meren wil regels om overlast te voorkomen

Er was eerder een aanbieder van deelscooters actief binnen de gemeentegrenzen, maar - net als op veel andere plekken - waren de deelscooters niet door iedereen geliefd. Vooral het lukraak parkeren van de deelscooters op stoepen was veel klagers een doorn in het oog. De deelscooters verdwenen nadat de aanbieder failliet ging.

Gooise Meren wil wel graag door met de deelscooters, omdat mensen met de deelscooters vaker de auto kunnen laten staan. Maar dat gaat pas gebeuren nadat er heldere regels worden opgesteld, onder meer over waar de deelscooters neergezet mogen worden. Aanbieders van deelscooters moeten straks een vergunning aanvragen voor ze zulke scooters mogen plaatsen.

Verbod op deelscooters

Tot het zover is, verbiedt de gemeente Gooise Meren het plaatsen van deelscooters. Volgens burgemeester Han ter Heegde komt er over ongeveer een half jaar meer duidelijkheid. Dan moet het vergunningensysteem worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Dat de deelscooters terugkeren binnen het straatbeeld van Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg lijkt wel vast te staan. Er hebben al verschillende aanbieders van deelscooters interesse getoond om hun scooters neer te zetten in de plaatsen.