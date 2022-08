Deelscooters duiken op in Bussum en Naarden, vrees voor overlast

Bussum en Naarden hebben sinds afgelopen week overal deelscooters staan. Handig om snel van de ene plek naar de andere te rijden, maar er leven nu al zorgen over overlast. Ook de politiek wil er het fijne van weten.

Dat laatste levert meteen zorgen op: de vrees is dat de vele scooters lukraak overal worden neergezet en dat zorgt voor overlast en een rommelig straatbeeld. Geen gekke gedachte, want vanaf het moment dat de deelscooters naar Hilversum kwamen waren dat ook meteen de meest gehoorde klachten. Dezelfde klachten klinken ook op andere plekken waar de scooters staan.

Bussum en Naarden tellen er nu zo'n honderd. Het gaat naast scooters ook om fietsen. Ze werden verspreid door de twee plaatsen neergezet, maar duiken nu al op heel veel andere plekken op. Want dat is tenslotte ook het idee van de deelscooters en -fietsen: je kunt ze overal pakken en weer parkeren.

Nog steeds veel klachten over deelscooters: roep om regels om opkomst af te remmen

Het plaatsen van de deelscooters een week geleden, zorgt nu dan ook al voor politieke vragen. De lokale D66-fractie wil van burgemeester en wethouders het fijne weten van de geplaatste deelscooters. Er worden onder meer vragen gesteld over welke afspraken er worden gemaakt over waar de scooters en fietsen neergezet mogen worden en vooral ook hoe er wordt gehandhaafd dat dat wel goed gaat.

Toename van aantal scooters

En dan zijn er nog zorgen over de ongecontroleerde toename van het aantal deelscooters. Steeds meer aanbieders willen namelijk zulke scooters plaatsen. Doordat ze daar geen vergunning voor nodig hebben kan dat ook zomaar. Hilversum heeft nu drie aanbieders van zulke deelscooters, zonder dat de gemeente dat nu tegen kan houden. Deelscooters zijn prima, maar te veel deelscooters slaan het doel voorbij, zo is de gedachte. Er wordt nu gekeken of er spelregels kunnen komen voor de deelscooterbedrijven.

Dezelfde vraag wordt nu voor Bussum en Naarden geopperd: zijn er al contacten met andere aanbieders, hoe kan de groei van het aantal deelscooters worden getemperd en hoe kan er een vergunningensysteem worden doorgevoerd? Ook de gemeente Gooise Meren, waar Bussum en Naarden onder vallen, hebben nog geen vergunningensysteem voor deelscooters. Al kan dat wel nog komen, zo stelt de gemeente. Of er al contacten zijn met andere aanbieders is niet bekend.

De politieke vragen moeten nog worden beantwoord.