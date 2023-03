Helmen deelscooters gewilde buit onder jeugd Amstelland, al meerdere in beslag genomen

Agenten hebben de afgelopen tijd in Aalsmeer en Uithoorn meerdere helmen van deelscooterbedrijven Felyx en Check in beslag genomen. Dat heeft de politie gedaan omdat die helmen op dat moment werden gedragen door jongeren die niet op een gehuurde, maar bijvoorbeeld op hun eigen scooter reden.

Felyx-scooters - NH Nieuws/Celine Sulsters

Dat vertelt een politiewoordvoerder tegen NH Nieuws, naar aanleiding van een Facebook-post waarin de politie jongeren waarschuwt dat ze de helmen alleen mogen gebruiken in combinatie met een deelscooter van hetzelfde merk. Hoeveel helmen er in de regio in beslag zijn genomen, kan de woordvoerder niet zeggen. Tekst gaat door onder Facebook-post.

Bij de huur van deelscooter van de bedrijven Felyx of Check zijn twee helmen inbegrepen, die bij het achterlaten van de scooter weer in de buddy en topkoffer moeten worden opgeborgen. De helmen mogen volgens het contract van de deelscooterbedrijven alleen in combinatie met de scooters worden gebruikt. Toch komt de politie in Aalsmeer en Uithoorn 'de laatste tijd vaak' jongeren op scooters tegen die helmen van deelscooterbedrijven op hebben. Geen scooters in Aalsmeer en Uithoorn Dat is misschien wel extra opvallend omdat er in Aalsmeer en Uithoorn geen deelscooters worden verhuurd. Wel in Amstelveen en Hoofddorp, waarvandaan je op een deelscooter naar Aalsmeer of Uithoorn kunt.

Sinds 1 januari van dit jaar geldt de helmplicht ook voor bestuurders van (elektrische) snorfietsen, die maximaal 25 km/u mogen. Voor bestuurders en passagiers van bromfietsen en (elektrische) scooters (max. 45 km/u) gold die plicht al sinds 1975.

Als de deelscooterbedrijven merken dat de helm is gestolen, kunnen ze aangifte doen van diefstal of heling. En dat kan weer een strafblad opleveren, waarschuwt de politie de jongeren die zo'n helm in bezit hebben. Ook wie de helm van iemand heeft gekregen, moet zich eens achter de oren krabben: als je er redelijkerwijs vanuit kunt gaan dat de helm eigendom van iemand is, maak je schuldig aan heling. Waarschuwing "De post is vooral bedoeld als waarschuwing naar jongeren", zegt een politiewoordvoerder tegen NH Nieuws, "dat je niet zomaar een deelscooterhelm kunt meenemen." Ook in de praktijk worden jongeren die in het bezit zijn van een dergelijke helm nu nog gewaarschuwd. "Maar dat hoeft in de toekomst niet zo te blijven", aldus een politiewoordvoerder. Een politieagent bepaalt naar eigen inzicht hoe hij met zo'n situatie omgaat en of hij het wel of niet bij een waarschuwing houdt.

Winacties Er zijn ook helmen met het logo van deelscooterbedrijven in omloop die niet gestolen zijn. De deelscooterbedrijven houden namelijk ook winacties waarbij ze helmen weggeven, zoals in de post hieronder van november vorig jaar. Deze helmen van Felyx hebben wel een ander design dan de helmen die het bedrijf bij de deelscooters verhuurt. Tekst gaat door onder Facebook-post.

