WOII-explosieven uit Ringvaart de lucht in, 'kinderen zaten hier nog te magneetvissen'

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft gisteren de laatste explosieven vernietigd die sinds de jaarwisseling werden aangetroffen bij werkzaamheden in Badhoevedorp. Rond de Oude Haagsebrug over de Ringvaart stuitten werklui onverwachts op een grote hoeveelheid landmijnen en munitie uit de Tweede Wereldoorlog. NH was bij de laatste grote klap.

Het was flink schrikken toen de eerste voorwerpen uit het water werden gevist. Voor de renovatie van de Oude Haagsebrug bij Badhoevedorp werd de bodem van de Ringvaart gedregd. Toen daar een mitrailleurband werd gevonden, werd een bodemonderzoeksbedrijf ingeschakeld om het al boven water gehaalde slib verder te onderzoeken. Ontploffingen op bedrijventerrein Een van die onderzoekers is Sep van Sermondt. Hij vertelt over wat ze toen aantroffen: "Op locatie vonden we nog twee landmijnen in het al opgeviste slib. Toen zijn we meteen overgeschakeld naar een groot onderzoek." Dat onderzoek leidde niet alleen naar de explosieven in de Ringvaart, maar ook naar het slibdepot in Mijdrecht waar een deel van de grond al heen was vervoerd. De spullen die daar werden gevonden waren zelfs zo gevaarlijk, dat de EOD ze op het terrein van het bedrijf moest vernietigen. De laatste van die opruimingen vond gisteren plaats.

Onder andere duikers en metaaldetectoren kwamen er aan te pas om alle gevaarlijke spullen uit de vaart te halen, vertelt Van Sermondt: "Qua hoeveelheden is dit echt een unieke vondst, een hele grote verscheidenheid aan spullen. We zitten al op 30.000 kogelpatronen, Panzerfausten, vernielingsladingen, en in totaal zestien landmijnen." Zelfs voor Ben van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, verantwoordelijk voor het vernietigen van de laatste spullen, is het een bijzondere vangst: "Hier zaten artikelen tussen, die zijn we in Nederland al veertig jaar niet tegengekomen. Vooral de hoeveelheid landmijnen op dezelfde plek was bijzonder."

Een van de opvallendste vondsten in het water bij Badhoevedorp was een aantal 'Riegelmine'. De Duitse antitankmijn is berucht onder explosievenopruimers omdat er heel weinig voor nodig is om hem af te laten gaan. Dat komt doordat de draden in het ontstekingsmechanisme makkelijk verroesten, waardoor de mijn onstabiel wordt.

De omwonenden van de Oude Haagsebrug reageren met opgetrokken wenkbrauwen op het nieuws dat ze al die jaren praktisch bovenop een stapel landmijnen hebben gewoond. Zo ook Nel van der Lelie, die al 53 jaar pal naast de brug woont: "Heel druk maak ik me er niet om, want er is al die jaren niets mis gegaan. Maar toen mijn kinderen nog thuis woonden gingen ze hier voor de deur wel eens magneetvissen, daar moet ik nu echt niet aan denken." De bewoners kunnen alleen maar gissen naar hoe al dat gevaarlijke materiaal in de Ringvaart terecht is gekomen, maar Van Sermondt heeft wel een theorie over wat er tachtig jaar geleden is gebeurd: "Er lagen twee losse stapels spullen op de bodem. We denken dat de ene stapel door een vrachtwagen is gedumpt toen het brugdek open stond en de ander toen hij dicht was. Maar wat daarvoor de precieze reden is geweest, blijft waarschijnlijk voor altijd gissen."

