Trillingen en omrijden: dit gaat Badhoevedorp merken van de sloop van de Oude Haagsebrug

De sloop van de Oude Haagsebrug over de Ringvaart in Badhoevedorp begint morgen. De huidige brug is zo afgetakeld dat hij moet worden vervangen. Op de nieuwe brug krijgen de bus, fietser en voetgangers meer ruimte, maar de komende zeven maanden is hij buiten gebruik. En niet alleen gebruikers, ook omwonenden van de brug kunnen overlast ervaren, waarschuwen de initiatiefnemers.

Voorbereidende werkzaamheden sloop Oude Haagsebrug - Foto: NH/Thijs-Jan van Aalst

Goed om te weten: de brug is al jaren uitsluitend in gebruik voor bussen, niet voor regulier (doorgaand) autoverkeer. Bussen kunnen er overheen, maar slechts één per keer. Dat betekent dat chauffeurs soms moeten wachten tot de bus voor hen de brug is gepasseerd, wat vertraging oplevert. Voor automobilisten die bij die bij de naastgelegen golfclub moeten zijn, geldt een uitzondering: zij mogen wel over de brug. De voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging van de OV-verbinding tussen Schiphol, Badhoevedorp en Nieuwe Meer (Amsterdam) zijn al maanden geleden gestart. Zo rijden fietsers sinds september vorig jaar al via een andere route de brug op en af. Ook zijn er al bomen gekapt die een nieuwe en bredere brug in de weg stonden. Bypass Twee weken geleden sloot de onderdoorgang aan de Amsterdamse kant van de brug. Voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers is een bypass in de vorm van fietsstraat door de Oeverlanden aangelegd.

Samenwerking De vervanging van de Oude Haagse Brug is een gezamenlijk project van de Vervoerregio Amsterdam, Schiphol, de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Amsterdam. Met de vervanging van de brug willen de partijen de (OV-)verbinding tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol betrouwbaarder maken. Op de huidige brug kunnen bussen elkaar elkaar niet passeren, op de nieuwe brug wél.

Morgen begint dus de grote klus: dan start aannemer BAM met het slopen van de brug. Vanaf dan is de verbinding negen maanden buiten gebruik. Als alles volgens planning verloopt, is de nieuwe brug namelijk in oktober klaar. Tijdens de sloopperiode zal de geluidsoverlast het grootst zijn, waarschuwt het projectteam in de planning op zijn website. Omwonenden kunnen in die periode ook trillingen voelen. Om het effect van de werkzaamheden op de huizen te meten, zijn er trillingsmeters aan de gevels geïnstalleerd, ziet verslaggever Thijs-Jan van Aalst. Lees door onder de foto

Trillingmeters aan woningen naast Oude Haagsebrug, die gesloopt wordt - Foto: NH/Thijs-Jan van Aalst

Van de huizen zijn foto's gemaakt, om achteraf te kunnen vaststellen of eventuele nieuwe schade door de werkzaamheden is veroorzaakt. "We kunnen er niets tegen doen hè", zegt de bewoonster van een woning aan de Amsterdamse kant van de brug. "Het moet gewoon gebeuren." Ze heeft er vertrouwen in dat de trillingsmeters hun werk doen, maar overlast zullen ze niet voorkomen.

"Ook de afgelopen weken trillen we ‘s ochtends al ons bed uit, want ze beginnen strak om zeven uur. En voor boodschappen moesten we elke dag onder de brug door, dus dat wordt flink omrijden de komende tijd. Het is wat het is.” 'Komt goed' Een Badhoevedorpse die pal naast de brug woont, maakt zich al helemaal niet druk. “We snappen ook wel dat de brug opgeknapt moet worden. De communicatie vanuit de gemeente en het bouwbedrijf is uitstekend, we worden constant op de hoogte gehouden. Ze hebben op ons huis trillingsmeters aangebracht om ook dat in de gaten te houden, dus het komt allemaal wel goed zo.” Mogelijk komen de trillingsmeters morgen al van pas. Waarschijnlijk niet voor het verwijderen van de leuningen van de brug, maar waarschijnlijk wel voor het openbreken van het wegdek. Ook worden de komende dagen explosieven geplaatst, die vanaf donderdag tot ontploffing worden gebracht.

Van alle mogelijkheden die er zijn om een brug te slopen, hebben de partijen gekozen voor de techniek die de minste overlast oplevert. De explosieven die zullen worden gebruikt, zijn eigenlijk implosieven. Met die implosiebommetjes wordt de brug van binnenuit instabiel gemaakt. Vanaf vrijdag worden er grote sloopkranen ingezet om de brug aan gruzelementen te helpen en de klus definitief te klaren. "Dat wilden we eigenlijk vanaf woensdag doen", vertelt omgevingsmanager Joleen van den Toren. Bodem uitkammen Die minimale vertraging is veroorzaakt door de onverwachte vondst van munitie en wapens uit de Tweede Wereldoorlog in de Ringvaart, waarna werd besloten de bodem van de Ringvaart daar eerst nauwkeurig uit te kammen. Bij die specialistische zoekslag werden meerdere landmijnen en wapens uit die tijd gevonden. Afgelopen vrijdag kwam er zelfs een vuurwapen boven water, dat door de Forensische Opsporing wordt onderzocht.

Vanwege de werkzaamheden is de Nieuwemeerdijk ter hoogte van de brug vanaf morgen (maandag 22 januari) tot en met 9 februari afgesloten. Badhoevedorpers die ten oosten van de brug wonen, zullen de komende weken flink moeten omrijden om in hun eigen dorp te komen. Zie hieronder de aanbevolen omleiding. Lees verder onder de afbeelding.

Omleiding tijdens afsluiting Nieuwemeerdijk vanwege sloop Oude Haagsebrug - Foto: Projectteam Oude Haagse Brug

Voor voetgangers is een pontonbrug aangelegd, die de komende maanden ter hoogte van huisnummer 241 ligt, en later wordt verplaatst naar huisnummer 230. De Ringvaart is ter hoogte van de brug al ruim anderhalve week afgesloten, en zal dat tot eind maart blijven. Op 22 maart kan de pleziervaart de brug weer passeren. OV-gebruikers Ook voor OV-gebruikers van en naar Amsterdam verandert het een en ander. Omdat de gebruikelijke route over de Oude Haagsebrug vanaf morgen ook voor buslijnen buiten gebruik is, rijden zij een andere route. Zie hieronder de alternatieve routes van de buslijnen. Lees verder onder de afbeelding.

Alternatieve busroutes vanwege sloop Oude Haagse Brug - Foto: Projectteam Vervangen Oude Haagse Brug

Schiphol Plaza – Centrum Amsterdam: lijnen 341, 397 en N97 In de normale situatie maken bussen tussen Schiphol Plaza en het Centrum van Amsterdam gebruik van de Oude Haagsebrug. Ze halteren ook bij Schiphol Noord, de Cateringweg en de Anderlechtlaan. Tussen 22 januari en 22 augustus 2024 is dit niet het geval. Buslijnen 341, 397 en N97 rijden als volgt: Schiphol Plaza -> Amsterdam: Van Schiphol Plaza gaan deze lijnen direct via de A4 naar halte Amstelveenseweg. Tussenliggende haltes vervallen.

Amsterdam -> Schiphol Plaza: Van halte Amstelveenseweg rijdt de bus via Knooppunt Schiphol Noord naar Schiphol Plaza. De lijn N97 doet in deze richting ook haltes Elzenhof/P5 en P40 aan. Schiphol Plaza – Cateringweg: lijn 300 Doordat de Oude Haagsebrug buiten gebruik is, halteren er ook minder bussen bij halte Cateringweg. Connexxion lijn 300 tussen Schiphol Plaza en Bijlmer Arena blijft in beide richtingen halteren bij halte Cateringweg . Schiphol Plaza – Anderlechtlaan – Sloterdijk: lijn 369 Tussen Schiphol en Amsterdam Sloterdijk rijdt GVB met lijn 369. Deze lijn maakt tijdens de afsluiting van de Oude Haagsebrug gebruik van de tijdelijke halte Anderlechtlaan. Vanaf Schiphol Plaza rijdt deze lijn via de A4 naar afrit Sloten. Hier is er dichtbij afrit Sloten (vlakbij de huidige halte Anderlechtlaan en het Mercure hotel) een tijdelijke halte. Vanaf Sloterdijk richting Schiphol wordt er ook gehalteerd bij de tijdelijke halte Anderlechtlaan. Deze halte is aan de noordzijde van de A4, zoals op de routekaart te zien is. GVB lijn 369 is de enige lijn die in beide richtingen halteert bij halte Anderlechtlaan. Reizigers van halte Anderlechtlaan richting het centrum van Amsterdam kunnen overstappen bij Sloterdijk. Bron: https://oudehaagsebrug.nl/2024/01/18/rijroutes-bussen-van-22-januari-t-m-22-augustus-2024/

De Nieuwemeerdijk is vanaf 10 februari dus weer open, maar zal later dit jaar nog een paar keer worden afgesloten. Dat zal gebeuren in mei of juni, als de liggers van de nieuwe brug worden geplaatst. Ook de Ringvaart zal na 29 maart nog een paar keer worden afgesloten, al zullen die afsluitingen niet lang duren, verzekert het projectteam.