Vuurwapen gevonden tijdens zoektocht naar WOII-munitie in Ringvaart bij Badhoevedorp

Tijdens dregwerk in de Ringvaart bij de Oude Haagsebrug in Badhoevedorp is vanmiddag een vuurwapen gevonden. Het wapen wordt onderzocht. In de afgelopen weken zijn op dezelfde plek al meerdere explosieven en wapens uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.

Die specialistische zoektocht is begin januari gestart, en heeft inderdaad nog meer WOII-wapens opgeleverd, zegt Jochem van Leeuwen, eigenaar van Otto Waterwerken. "Munitie, mitrailleurs en landmijnen", somt hij op.

"Er staan gecertificeerde specialisten bij die het afhandelen en alle zware explosieven geven we aan de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie, red). Toevallig is de EOD vanochtend nog geweest om wat op te halen. Dat is inmiddels tot ontploffing gebracht."

Forensische opsporing

Een politiewoordvoerder bevestigt dat er een vuurwapen is gevonden, maar kan niet zeggen om wat voor vuurwapen het gaat. "Het is overgedragen aan de forensische opsporing, die het zal onderzoeken."

Wat ze wel kan bevestigen is dat er door de politie niet naar dit vuurwapen werd gezocht. Waarom dit vuurwapen anders wordt behandeld dan de recent gevonden WOII-wapens en munitie, kan de woordvoerder niet zeggen.

Geen vertraging

De specialistische dregklus levert geen vertraging op voor de werkzaamheden van de Oude Haagse Brug, waarvan de sloop aanstaande maandag beginnen. "We zetten nu alleen de grote kranen wat later in", aldus de woordvoerder. "Maar we beginnen nog steeds maandag."