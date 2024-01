Slibdepot dicht na vondst explosieven uit Haarlemmermeerse Ringvaart

Bij een bedrijf in Mijdrecht is afgelopen week meerdere keren alarm geslagen vanwege een lading slib uit de Ringvaart in Badhoevedorp. Tussen de drek werd namelijk munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, waaronder een antitankmijn. Die werd tot ontploffing gebracht, wat in wijde omtrek is gehoord.

Kogelpatronen en landmijn gevonden tijdens dregwerk Ringvaart Badhoevedorp - Foto: Projectteam Vervangen Oude Haagse Brug

Op het slibdepot van Van Schie aan de Mijdrechtse Constructieweg werden donderdag en vrijdag explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De explosieven komen uit de Ringvaart in Haarlemmermeer, meldt de gemeente Ronde Veenen in een persbericht. Jochem van Leeuwen, eigenaar van Otto Waterbouwkundige Werken, vertelt aan NH dat het slib bij de Oude Haagse Brug in Badhoevedorp vandaan komt. Zijn Aalsmeerse bedrijf dregt de Ringvaart rond de brug en heeft in december het slib naar Mijdrecht vervoerd. "Dat was nog voordat we wisten dat er explosieven en munitie tussen de bagger uit de Ringvaart zou kunnen zitten." Minutieus uitkammen Tijdens voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van de Oude Haagse Brug kwam het bedrijf er namelijk achter dat er explosieven uit WOII in de Ringvaart lagen. Om veilig te kunnen werken, werd besloten de Ringvaart-bodem rond de brug minutieus uit te kammen. Dat heeft inmiddels meer WOII-munitie (en een vermoedelijk minder gedateerd wapen) opgeleverd, zo bleek vorige week.

Specialisten zorgen er ter plekke voor dat de munitie zorgvuldig wordt behandeld. Inmiddels is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) al een paar keer langs geweest om explosieven op te halen en die op een andere plek tot ontploffing te brengen. De vondst in de Ringvaart zorgde ook in Mijdrecht voor veel opschudding. "Direct na de ontdekking werd het slibdepot in Mijdrecht afgesloten om ook daar onderzoek te doen", vertelt Van Leeuwen. Binnen dit onderzoek werden er afgelopen donderdag en vrijdag explosieven gevonden. Ontploffing De EOD kwam direct in actie om de explosieven te verplaatsen. Bij een van de landmijnen bleek de ontsteker instabiel te zijn. Daarom werd besloten diezelfde dag het explosief op het terrein van Van Schie tot ontploffing te brengen. Hetzelfde deed de opruimingsdienst maandagavond met een ander explosief. "Het afdekken of vervoeren zou een spontane detonatie hebben kunnen veroorzaken", zei de Veiligheidsregio Utrecht donderdag tegen RTV Utrecht. De ontploffingen werden tot in de verre omgeving gehoord. Het depot is nog steeds dicht. Het bedrijf wil niet ingaan op vragen van NH. De komende weken onderzoekt een opsporingsbedrijf het slib op explosieven en munitie. De explosieven die worden gevonden, vernietigt de EOD op een veilige plek op het terrein. Dit gebeurt in principe morgen en de twee daaropvolgende woensdagen tussen 12:00 en 13:00 uur.