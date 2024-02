Moeder Nanette zamelt geld in voor kinderen met hartproblemen: "Wij hebben zoveel steun gehad"

Nanette beviel anderhalf jaar geleden van haar dochter Mikky. Al voor de geboorte is duidelijk dat de baby een gevaarlijke hartafwijking heeft. Direct na de bevalling belanden de jonge ouders in een reeks afspraken, onderzoeken en uiteindelijk een hartoperatie. Gelukkig gaat het nu goed. Uit dankbaarheid zet zij zich nu in om geld in te zamelen voor meer onderzoek.

Moeder Nanette zet zich in voor onderzoek hartproblemen kinderen: "Anders was ze er niet meer geweest"

De spanning was die dagen groot voor het jonge gezin. "Hiervoor zijn we twee kindjes verloren. Dus we dachten haar nu ook weer te verliezen, zeker omdat de artsen eerst dachten dat de longslagader ontbrak. Iedereen weet dat er dan geen kans van overleven is. Dus het was heel spannend."

"Bij de 20 wekenecho was te zien dat er een afwijking was aan het hart. Haar longslagader en aorta bleken verkeerd om te zitten. Het hart krijgt dan te weinig bloed en zuurstof, dan heeft het kindje maar weinig kans van leven. Daarom heeft Mikky een openhartoperatie gehad toen ze nog maar vijf dagen oud was."

Stichting Hartekind houdt in de aanloop naar Valentijnsdag een campagne om duidelijk te maken hoe groot de problemen zijn. Volgens de organisatie is een hartafwijking de grootste doodsoorzaak onder kinderen. Elke 48 uur overlijdt er een kind aan een hartprobleem. Ook de dochter van Nanette heeft een hartafwijking en moest al jong worden geopereerd.

Gelukkig verliep de operatie erg goed. "Om twee minuten voor half drie die middag, ik weet het nog heel goed, werden we gebeld. We waren toen in het Ronald McDonald-huis. Toen zei de chirurg dat alles goed was gegaan en dat we naar de kinder-intensive care mochten komen. Dat was echt een ontzettende opluchting."

Campagne

Thuis scharrelt Mikky lekker rond, speelt met haar boekjes of een pop. Een ring met speciale bedeltjes houdt haar aandacht ook goed vast. "Heel veel prikkebeesten, die krijg je bij vijf prikken. Of huisjes, die krijg je als je weer naar huis gaat. En er zit een hartje bij voor de openhartoperatie."

Nu de campagne loopt, vertelt Nanette haar verhaal om aandacht te vragen voor stichting Hartekind. "We hebben heel veel steun gehad van de stichting. Als de stichting niet bestond, was er ook niet zoveel kennis geweest. Door die kennis waren wij op de juiste plek, op de juiste tijd met de juiste mensen. En hierdoor is Mikky nu nog gewoon bij ons."