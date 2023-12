Kinderen spitten zich suf in Slootdorp: "We gaan de wereld beter maken"

In Slootdorp is een begin gemaakt met de aanleg van een nieuwe, publieke tuin voor alle Slootdorpers. Een plan van twee bewoners uit het dorp. Leerlingen van basisschool de Meertuin legden gisteren hun eigen Tiny Forest aan en gaven zo het startschot. Gewapend met een schop wisten ze 600 bomen en struiken de grond in te krijgen

"Vandaag is een hele bijzondere dag, want het is de plantdag voor het Tiny Forest, de kinderen zijn lekker bomen aan het planten", zegt Sandra Keijzer uit Slootdorp. Zij en haar partner Karel Balten begonnen drie jaar geleden aan hun plan om met een braakliggend stuk land, vlakbij de basisschool wat moois te maken. "Voor ons is het ook heel belangrijk want het is ook meteen de start van de inspiratietuin."

In die inspiratietuin is er straks plek voor alle leeftijden. Keijzer en Balten krijgen ondersteuning van de gemeente Hollands Kroon bij de uitvoering. "Het wordt een tuin om te verbinden, van 0 tot 100+. De gedachte is om iedereen weer wat meer naar buiten te krijgen. Elkaar te helpen en te ondersteunen. En ook om de natuur weer te omarmen daarin", legt Sandra Keijzer. Ook komt er een beweegtuin waarbij Sportservice Schagen betrokken is.

Spitten

Ondertussen wordt er hard gewerkt. "We gaan bomen planten. We gaan de wereld redden", zeggen drie jongens die als een boomplantmachine aan de gang zijn, "Dit is al onze 16e boom. Hij begint met spitten en ik kom er achteraan met een boom", leggen ze uit. Even verderop zijn twee meiden op hetzelfde tempo bezig. "We maken een gat van zo'n 30 centimeter want de hele wortel moet er in", vertellen ze.

De inspiratietuin in Slootdorp wordt een project waarbij vrijwilligers hard nodig zijn. "Iedereen is welkom", zegt Keijzer. En haar ambitie beperkt zich niet tot de bebouwde kom van het dorp. Ze hoopt dat het idee in andere gemeentes wordt overgenomen. "Ik ga me hard maken voor heel Nederland. We beginnen hier. Dit is nog maar het begin."