Een eigen bos op het schoolplein: kinderen moeten meer naar buiten en leren over natuur

Na basisscholen in Hippolytushoef, Anna Paulowna, Nieuwe Niedorp en Middenmeer heeft nu ook de Spoorbuurtschool in Anna Paulowna een eigen 'Tiny Forest'. Zo'n 100 vierkante meter aan tegels maakt plaats voor ongeveer 600 bomen en struiken, die de leerlingen zelf mochten planten. IVN Natuureductatie, projectleider van de Tiny Forests, hoopt dat de aanleg van deze mini-bosjes een trend gaat worden.

Tot een week geleden bestond dit schoolplein van de Spoorbuurtschool in Anna Paulowna alleen maar uit tegels, maar inmiddels hebben de leerlingen daar hun eigen Tiny Forest van gemaakt. Het is een initiatief van IVN Natuureducatie, dat hoopt met dit project mensen weer meer in contact te brengen met de natuur.

"We hebben in heel Nederland nu ongeveer 160 Tiny Forests aangelegd, in Noord-Holland een stuk of 25-30 en in Hollands Kroon is dit de vijfde", vertelt projectleider Louwra Postma. Deze kleine bosjes worden steeds populairder bij basisscholen, maar zijn vaak ook gewoon te vinden in woonwijken. "Dan kunnen ook buurtbewoners ervan genieten en samenkomen en bijvoorbeeld picknicken", aldus Louwra Postma.

Veel voordelen

Volgens IVN brengt het hebben van een Tiny Forest op scholen veel voordelen met zich mee. Kinderen gaan natuurlijk meer naar buiten, maar kunnen er ook een hoop van leren. "Hoe groeit een boom, hoe zien de bladeren er in het voorjaar uit en wat voor dieren leven er op hun boom, dat zijn allemaal dingen die de kinderen leren", legt Louwra Postma uit. "Het is ook gezond voor kinderen om lekker veel buiten te zijn. Het stimuleert dat ze veel in beweging komen."

Maar IVN kijkt ook met de kinderen naar de toekomst. "Doordat zij in het echt leren over het belang van natuur, zorg je er hopelijk voor dat ze in de toekomst positief tegenover natuur staan en weten dat het belangrijk is om het te behouden", aldus Postma, "Juist door zo'n bosje aan te planten op het schoolplein is dat een geweldige kans om dagelijks in contact te komen met natuur."

Maar de kinderen hoeven in het bos niet allen te leren over natuur volgens Louwra Postma: "Je kan ook prima een taalles of rekenles buiten volgen op de bankjes."

In onderstaande video is te zien hoe een groep enthousiaste kinderen de bomen plant (tekst gaat door onder de video).