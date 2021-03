Basisschool krijgt voedselbos cadeau vol eetbare planten en bomen met vruchten: "Heel leuk!"

KREILEROORD - Met groene vingers en zwarte knieën van de modder waren de leerlingen van basisschool Het Creilerwoud vandaag hard aan het werk in hun eigen voedselbos. Met dat nieuwe project kunnen de kinderen meer te weten komen over wat ze op hun bord krijgen.

"We waren al van plan om iets te doen om kinderen te leren omgaan met de natuur", legt directeur Harry Toebes uit, "En toen kwam de afdeling kernbeheer van de gemeente Hollands Kroon met de vraag of wij interesse hadden in een voedselbos."

En dat voedselbos komt van IVN Natuureducatie. De organisatie draait een landelijk project waarbij 29 van dit soort voedselbossen worden aangelegd. "Het doel is tweeledig", vertelt projectleider Marc Veekamp, "We willen de kinderen laten zien waar het voedsel vandaan komt. Maar ook vertellen over gezond eten."

Voedsel

Er is in totaal 30 vierkante meter aan voedselbos neergezet. Er is van alles te vinden. Van aarbeien tot eetbare bloemen. "In het bos staat alleen maar planten en bomen die gezond voedsel opleveren. Noten, bessen, bloemen en bladeren", legt Veekamp uit.

Voor de school is het dus een mooie aanvulling. Het leert de leerlingen nog veel meer, denkt directeur Harry Toebes, "Het beseft dat alles niet vanzelf gaat bijvoorbeeld. Maar ook over de noodzaak om je verantwoordelijkheid te nemen, er op te passen. Ook soms even niets te doen, het bos moet zelf kunnen groeien. En ook om te leren hoe je dan het vruchtgebruik daar van hebt."