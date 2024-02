Buiten de boot gevallen kinderen met beperking krijgen kans in speelgoedwinkel

Om toch mee te draaien in de maatschappij kunnen jongeren met een beperking terecht bij speelgoedwinkel De Houten Trein in Alkmaar. Sinds de recente verhuizing naar de Huigbrouwerstraat is die winkel ingericht om deze tieners te kunnen begeleiden. Een van hen is Ylan (14), die een zware vorm van autisme heeft, maar desondanks flink zijn handen uit de mouwen steekt.

Ylan, René Krabbenbosch en Pauline Grootegoed - Foto: Michael van der Putten/NH Media

Ylan is niet de enige die werkt in de speelgoedwinkel. Er zijn zo'n zes jongeren met wisselende beperkingen die verschillende klusjes doen. Zo'n zeven jaar geleden kwam eigenaar van de winkel René Krabbenbosch in contact met deze doelgroep. "Vanaf dat moment ben ik over dit soort jongeren gaan leren en cursussen gaan doen om te weten hoe met hen om te gaan", vertelt hij vanachter de toonbank. "De jongeren, waarvan de leeftijden variëren van tieners tot jongvolwassenen, kunnen vaak veel meer dan wij denken. Dat is mooi om te zien." Tekst gaat door onder de video.

Speelgoedwinkel - NH Nieuws

René is al twintig jaar eigenaar van deze speelgoedwinkel. Recentelijk is hij samen met zijn partner en mede-eigenaar Pauline Grootegoed met zijn winkel verhuisd van de Voordam naar de Huigbrouwerstraat. "We zitten nu midden in het centrum in het oudste pand van de stad", vervolgt hij trots. "Hier kunnen we nu verder met onze winkel en het begeleiden van jongeren met een beperking. Dat is ontzette mooi om te doen."