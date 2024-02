Omstreden Caroline van de Pol ziet af van burgemeesterschap Castricum

Caroline van de Pol (61) ziet af van het burgemeesterschap van Castricum. "Mijn persoonlijke situatie, mijn gezondheid, stelt mij niet in staat om de 100 procent te kunnen geven die het burgemeesterschap nodig heeft." De voordracht van Van de Pol in december ging al gepaard met tumult.

Op 14 december besloot de Castricumse gemeenteraad Van de Pol voor te dragen als nieuwe burgemeester, ondanks dat zij op Terschelling, waar zij sinds 2020 burgemeester was, onder vuur lag. Haar voordracht deed daarnaast stof opwaaien, omdat zij tijdens een vergadering over haar functioneren op Terschelling te horen kreeg dat ze de nieuwe burgemeester van Castricum zou worden.

Dat telefoontje nam zij tijdens die vergadering aan, legde het beraad stil en verliet de zaal daarna definitief. Dat zorgde voor wrevel bij de raadsleden van het eiland, die later die avond het vertrouwen in haar opzegden. Na tussenkomst van de Friese commissaris van de Koning legde Van de Pol haar taken per 2 januari neer, met de intentie om in maart in Castricum aan de slag te gaan. Dat gaat nu dus niet door.

Gezondheidsredenen

Van de Pol geeft gezondheidsredenen als reden voor haar besluit en noemt haar keuze 'het beste voor Castricum'. "Tot mijn grote verdriet zal ik niet uw burgemeester worden. Mijn persoonlijke situatie, mijn gezondheid, stelt mij niet in staat om de 100 procent te kunnen geven die het burgemeesterschap nodig heeft. En u verdient een burgemeester die er vanaf dag één staat."

"Dat u mij heeft voorgedragen om uw nieuwe burgemeester te worden vind ik ongekend eervol en mijn liefde voor Castricum en de regio zijn niet minder dan toen ik mijn sollicitatiebrief schreef. Maar motivatie alleen is niet genoeg en daarom heb ik, met pijn in het hart, de minister verzocht de voordracht niet over te nemen."

De Castricumse gemeenteraad is gisteren geïnformeerd, en gaat op korte termijn in gesprek met commissaris van Koning Arthur van Dijk over het vervolg van de burgemeestersprocedure.