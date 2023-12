Toekomstig burgemeester Castricum moet vervroegd haar taken neerleggen op Terschelling

Caroline van de Pol, de huidige burgemeester van Terschelling, moet vervroegd haar taken neerleggen. Van 2 januari krijgt Van de Pol verlof en vanaf 28 maart wordt ze definitief ontslagen. Eerder gaf Van de Pol nog aan voorlopig niet te willen stoppen, schrijft Omrop Fryslân. Naar verwachting zal zij eind maart aan haar nieuwe ambt beginnen in Castricum.

Caroline van de Pol werd op 14 december voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Castricum. Terwijl Van de Pol het verlossende telefoontje kreeg, zat ze in een raadsvergadering over een bestuurscrisis op Terschelling. Haar plotselinge vertrek, en vooral de manier waarop, viel niet in goede aarde bij de gemeenteraad. Zij eisten dan ook het onmiddellijke vertrek van Caroline van de Pol.

Arno Brok, commissaris van de Koning, raadt de gemeenteraad van Terschelling wel aan om Van de Pol nog in te zetten voor piketdiensten en de portefeuille handhaving. Brok laat aan Omrop Fryslân weten dat hij nog deze maand met een mogelijke waarnemer spreekt.