Woede bij NH-lezers om bedelaarster: "Barones móet gestopt worden"

Het bericht dat de bedelaarster, bekend als 'De Barones', weer actief is in de IJmond heeft veel losgemaakt onder lezers van NH. Mensen waarschuwen elkaar op sociale media om de 65-jarige vrouw vooral géén geld te geven. "Ze heeft zware psychische problemen en moet snel gestopt worden."

Het balletje begon te rollen toen zich afgelopen weekend iemand meldde op Facebook met het bericht in de IJmuidense Lange Nieuwstraat aangesproken te zijn door een op het oog chique dame van midden zestig die, om een klein bedrag vroeg als bijdrage voor de huur die ze moest betalen.

Dat balletje werd al snel een sneeuwbal toen bleek dat het hier om de beruchte 'Barones' bleek te gaan. Een vrouw van 65, die haar bijnaam te danken heeft aan onder andere haar nette kleding. Al jaren troggelt ze geld af van mensen op straat. Ze spreekt vooral mannen op straat aan voor hulp bij het betalen voor spullen voor kinderen, de huur of een klein bedrag voor een buskaartje. Afgelopen weekend was ze volgens meldingen op sociale media te vinden in de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Ze is eerder gezien bij de Vomar in IJmuiden-Oost, bij Albert Heijn in Heemskerk en in de straten van Beverwijk. Ook in Haarlem is ze geen onbekende. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Guy Sie

Verschillende mensen namen contact op met NH. Hun gemeenschappelijke boodschap: deze vrouw moet gestopt worden. Zo schreef Richard: "Als ik haar zie praten met iemand (meestal heren en soms dames van 50+ leeftijd), zoals ikzelf, ga ik erbij staan en vraag aan degene die wordt aangesproken of ze op de hoogte zijn met wie ze hebben te maken. De meeste mensen bedanken me dan omdat ze geen idee hebben dat ze op dat moment worden opgelicht. Het wordt tijd dat de werkwijze van deze mevrouw eens verspreid wordt door heel Noord-Holland, want ze verdient het niet dat ze zoveel geld extra krijgt."

"Waarom pakken ze die vrouw eigenlijk niet gewoon op?" Reactie op Facebook

Op de Facebookpagina van NH was de Barones op maandag ook een veelbesproken onderwerp. Hoewel sommigen zich afvragen wat er mis mee is om aan mensen geld te vragen, is de algemene opinie toch vooral dat het hier 'een zieke vrouw betreft, die hulp nodig heeft'. "In ieder geval gewoon geen rooie cent geven. En waarom pakken ze die vrouw eigenlijk niet gewoon op?"

Daarover zegt de politie: "Bedelarij is onlangs uit het strafrecht gehaald. Daarnaast is het de afweging van een dienstdoende agent in hoeverre deze vrouw daadwerkelijk overlast veroorzaakt. Aangezien er ook andere problematiek (psychisch, red.) zou kunnen meespelen, is het de vraag of je met een aanhouding de zaak oplost. Het wordt een ander geval als deze mevrouw bijvoorbeeld ook geweld zou gebruiken."