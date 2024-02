Twaalf gedumpte landschildpadden geven reptielenopvang kopzorgen

Reptielenopvang Zwanenburg maakt zich zorgen om een nieuwe kostenpost, in de vorm van twaalf illegale landschildpadden. Ze werden gisteren in een doos aan de Oosteinderweg in Aalsmeer gevonden.

"Ze hebben wat te lijden gehad", vertelt Miriam Bosman van de dierenambulance. Landschildpadden kunnen in Nederland namelijk niet in het wild overleven. "Ze waren erg koud."

Er zijn uitzonderingen: particulieren die legaal een landschildpad hebben, beschikken over documenten waaruit blijkt dat ze het dier mogen houden tot het overlijdt. Het is niet toegestaan om ermee te fokken.

Het is in Nederland verboden om landschildpadden als huisdier te houden. Deze invasieve dieren kunnen schade aanbrengen aan de natuur en een gevaar vormen voor inheemse dieren.

De reptielenopvang, waar al zo'n 22 landschildpadden werden opgevangen, maakt zich grote zorgen om de verzorgingskosten. "Alles moeten we zelf bekostigen", zegt Dumont wanhopig. "Zo'n landschildpad wordt tussen de vijftig en tachtig jaar oud, en kost 1,50 euro per dag om te onderhouden." Doorgerekend is dat zo'n 6.500 euro extra per jaar voor de opvang.