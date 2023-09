Van reuzenanaconda tot erectiespin: recordaantal exotische dieren bij Zwanenburgse opvang

Het is beestachtig druk bij de reptielenopvang in Zwanenburg. Nog nooit ontvingen ze in één jaar zoveel dieren, 281 in totaal. En aangezien het nog maar september is, verwachten ze een veel hogere eindstand. De opvang zit daarmee overvol.

Het oude record van 280 stamde uit 2021, maar het zag er al vroeg in het jaar naar uit dat ze daar overheen zouden gaan. Dat vertelt Rob Dumont, de oprichter van de opvang: "Het ging echt ongelooflijk hard. We verwachten aan het einde van het jaar nu op zo'n 330 opgevangen dieren uit te komen." En dat is proppen. Lopend door de gangen vind je hagedissen, schildpadden, schorpioenen en vooral heel veel slangen. Tot de bekendste inwoners behoren een anaconda die al bijna twintig in de opvang woont, en een extreem giftige Braziliaanse zwerfspin, wiens dodelijke beet zelfs na overlijden tot een permanente erectie kan leiden. Recordslang Het dier dat nu het record heeft gebroken is wat minder indrukwekkend, aldus Dumont: "Het gaat om een melkslang van zo'n twintig centimeter. Die zijn niet giftig, maar met hun oranje-zwart-witte patroon lijken ze veel op de zeer gevaarlijke koraalslang. Er wil dus nog wel eens paniek uitbreken als ie gevonden wordt." De slang werd deze week gevonden in een container in Ridderkerk. Het reptiel is vanuit Zuid-Amerika met een vrachtschip naar Nederland meegekomen. Met de dierenambulance is de slang naar de opvang in Zwanenburg gebracht. Daar zit hij nu twee weken in quarantaine, om te voorkomen dat gevaarlijke infectieziektes zich door de opvang gaan verspreiden. Tekst gaat verder onder foto.

De Zuid-Amerikaanse 'recordslang' zit nu preventief in quarantaine - NH Nieuws

Door de grote instroom reptielen, insecten en spinachtigen ging de opvang deze zomer zelfs over op een triagesysteem. Dat hield in dat alleen absolute noodgevallen werden opgenomen. Mensen die simpelweg van hun huisdier af wilden, hadden dus even pech. Voor de schorpioen die eind augustus vanuit het Franse Corsica was meegereisd met een Haarlemse slaapzak was daardoor nog wél plek. Die maatregel is vanaf begin deze maand weer teruggedraaid.

Het is voor de opvang moeilijk te duiden waarom het aantal aangeboden dieren dit jaar zo hard gestegen is. Dumont heeft wel een aantal vermoedens: "Een aantal is het slachtoffer van een relatiebreuk, waarbij niemand meer voor een exotisch huisdier wil zorgen. En veel reptielen worden door ouders gekocht voor hun kinderen, maar hebben er zelf niks mee. Zo komt de zorg voor zo'n dier bij het kind te liggen, en dan weet je het al, dat gaat niet gebeuren."

Omdat de stijging zo onverklaarbaar is, vindt Dumont het ook lastig met een oplossing te komen: "Ik denk dat iedereen wel een beetje moe is van het eeuwige bedelen om geld om maar meer opvangruimte te bekostigen. Dus zolang mensen zich beseffen dat er bij het houden van exotische dieren meer komt kijken dan bij het houden van een hond of kat, blijven wij doen wat we kunnen om een dier in nood op te vangen."