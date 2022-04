Gedumpte wurgslangen en aangereden schildpadden in goede handen bij opvang Zwanenburg

Reptielenopvang Zwanenburg is een begrip in de wijde omgeving: Rob Dumont is de drijvende kracht. Met een gedreven groep vrijwilligers vangt hij schildpadden, baardagamen en kleine en grote slangen op. Dieren worden vaak gedumpt of de Reptielenopvang wordt gebeld door slangeneigenaren. "We krijgen dan paniektelefoontjes van eigenaren, die niet goed hebben nagedacht hoe groot zo'n slang wel niet kan worden", vertelt Rob.

De opvang bij Rob thuis liep op een gegeven moment uit de hand. "Ik had overal hokken en terrariums staan, zelfs op de wc. Dat ging te ver. Zo is uiteindelijk de opvang in Zwanenburg ontstaan."

In de jaren tachtig begon Rob Dumont met het opvangen van reptielen bij hem thuis in zijn appartement in Haarlem. "Katten en honden worden wel opgevangen als ze op straat terecht komen. Ik wilde me ontfermen over dieren die het moeilijker hebben, reptielen", vertelt Rob "En bij slangen speelt ook het avontuurlijke mee natuurlijk."

"Zo'n wurgslang kan je in principe in dertig seconden doden. Dan slaat ie zich om je heen en drukt je longen in elkaar"

Rechterhand van Rob is Bianca Oudhoff. Ze stuurt de vrijwillige medewerkers aan, helpt bij het schoonmaken van de hokken en samen met Rob verzorgt ze de grote wurgslangen. "Dat doen we altijd samen want die beesten moet je goed in de smiezen houden", zegt Rob. "Zo'n wurgslang kan je in principe in dertig seconden doden. Dan slaat 'ie zich om je heen en drukt je longen in elkaar".

Voorzichtigheid is dus geboden. Bianca is nergens bang voor en houdt de kop van een python vast in haar handen met lange, roze nagels. "Ik vind het niet eng want ik ben ermee opgegroeid. Als klein meisje liep ik hier al rond", vertelt Bianca.

30 eieren per nest

Rob en Bianca vangen veel baardagamen op. Waarom er daar zoveel van worden opgevangen? "Op gegeven moment waren die beestjes heel erg in en wilde iedereen er één", vertelt Rob. "Vaak kopen mensen een stelletje en als je nagaat dat een vrouwtje wel vijf nesten met dertig eieren kan leggen, begrijp je dat er een overschot ontstaat. Wij zitten vervolgens met de gevolgen."

Vrijwilliger Maaike vind de baardagamen leuk. "Als ik hun hok schoonmaak, zet ik ze regelmatig op mijn schouder. Ik vind ze er ook heel grappig uitzien", verklaart Maaike. Op de vraag wat vrienden ervan vinden dat ze bij de Reptielenopvang werkt, reageert ze lachend: "Raar!"