Liveblog: razendsnelle voorsprong FC Volendam tegen PSV (1-0)

Welkom in ons liveblog. We houden je dit weekend opnieuw op de hoogte van alle ontwikkelingen op de regionale sportvelden. Zo probeert Ajax vanmiddag in Heerenveen te profiteren van het nieuwe puntenverlies van AZ (14.30 uur), treedt FC Volendam in eigen huis aan tegen PSV (16.45 uur). We zijn ook bij de Groet uit Schoorl Run en de derby in de Korfbal League tussen Blauw-Wit en Groen Geel.

Heb je opmerkingen of tips stuur dan een mailtje naar [email protected]