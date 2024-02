Blauw-Wit wint kleurenderby met 'twee gezichten' van Groen Geel

Voor eigen publiek heeft Blauw-Wit de kleurenderby van Groen Geel gewonnen. In Amsterdam-West stond er na vijftig minuten korfbal 20-13 op het scorebord. Het duel kende twee gezichten. Zo overklaste Blauw-Wit in de eerste helft de bezoekers volledig, maar na de rust kantelde de wedstrijd enorm. Toch bleven de punten in Amsterdam.