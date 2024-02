De polonaise zit er in Zwaag al vroeg in: "Aanwas van jeugd essentieel voor carnaval"

Handjes op de schouders van hun voorganger en daar gaan ze. De polonaise zit er bij de onderbouw op basisschool De Wingerd in Zwaag al vroeg in. Het carnavalsweekend wordt traditioneel afgetrapt met een bezoek aan de scholen, om zo de jongste jeugd alvast warm te maken voor het grote feest.

Zonnige berichten richting de toekomst van de 'carnavalshoofdstad van Noord-Holland'. Want zowel bij de kinderoptocht - later vandaag - als bij de versie voor volwassenen - morgenmiddag - waren niet eerder zoveel deelnemers. "Het ziet er heel mooi uit", zegt Peter Entius, voorzitter van carnavalsvereniging Het Masker tevreden.

"Laten we eerlijk zijn: dit is Zwaag. Hier wordt het carnaval met de paplepel ingegoten. Dat gebeurt hier op school ook. Veel van deze kinderen doen ook mee aan de kinderoptocht."

Prins eet het liefst boerenkool

Jaarlijkse bezoeken ze de vijf basisscholen in Zwaag en Zwaagdijk-West, om zo het weekend voor de jongste carnavalsvierders in te luiden. En hoe jong ze ook zijn, feestvieren kunnen ze. In de gymzaal wordt volop gedanst en er worden vragen gesteld aan Prins Carnaval. Zo komen de kinderen erachter dat de Prins het liefst boerenkool eet.

Maar er is meer dan gezelligheid alleen. Voor Het Masker is het essentieel om de jeugd al op jonge leeftijd bij het massale feest te betrekken. Entius: "We zien dat veel jongeren tussen de 12 en 25 jaar de kern vormen van de deelnemers aan de optochten. Daar moet wel aanwas voor komen. Dat geldt voor de kinderoptocht, maar je wilt die categorie ook laten doorstromen naar de grote optocht en naar het feest zelf natuurlijk. Dat is superbelangrijk."