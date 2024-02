Een leven lang carnaval in Zwaag: van protestmars naar massaal evenement

Siem Besseling en Jos Brandhoff kregen het carnaval met de paplepel ingegoten. Hun vader Co en Jan waren samen met Cor Karsten de eerste bestuursleden en stonden zo aan de wieg van het massale evenement, dat in de jaren '70 van de vorige eeuw meer weg had van een protestmars.

Jos Brandhoff (59) wijst met zijn vinger naar een foto in het jubileumboek dat in het teken staat van het carnaval in Zwaag. "Co Besseling, Cor Karsten, vader Jan", klinkt het gedecideerd. De drie grondleggers van het grootste carnavalsfeest van boven de rivieren zijn niet vergeten.

Hij weet het nog goed, Siem Besseling (59). Als kind luisterde hij boven aan de trap mee, als er beneden vergaderd werd over het carnaval. "Dan probeerde ik te horen wie de Prins zou worden, maar dat werd toen al in het geheim besproken, met briefjes onderling."

'Waar begint hij aan?'

Nadat katholieke jongeren een eerste voorzichtige aanzet hadden gegeven met het carnaval in Zwaag, nam het trio het heft in handen en werd er serieus werk van gemaakt. Met vader Brandhoff als 'spiritueel leider'. "Hij verzon altijd van alles, had allemaal gekke ideeën. Een optocht bijvoorbeeld. 'Waar begint hij aan?', dachten ze hier in Zwaag."