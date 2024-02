Zwaagse carnavalsoptocht doet zijn goede reputatie eer aan: opkomst hoger dan ooit

Met het weekend in aantocht begint het in Zwaag steeds méér te kriebelen. Vanaf morgen staat het dorp weer in het teken van carnaval. En dat betekent dat de gedachten steeds meer afdwalen naar het feestgedruis, vertelt Eric Bot van carnavalsvereniging Het Masker. Met als hoogtepunt de grote optocht.

Foto: Rob de Greeuw/WEEFF

"Het slaaptekort begint al een beetje te komen", vertelt Eric Bot bij NH Radio. "Morgen om 8.30 uur beginnen we op vijf scholen in Zwaag, en gaan we carnaval vieren met de kinderen."

Optocht groter dan ooit

Vergeleken met voorgaande jaren, toen carnaval door onder meer corona niet of nauwelijks gevierd kon worden, zijn er dit jaar meer aanmeldingen dan ooit. Zo is zaterdag de kinderoptocht, waarbij een recordaantal van 65 deelnemende eenlingen en duo's zich hebben aangemeld. Een jury bepaalt 's avonds wie als winnaar uit de bus komt. "De winnaar mag vooraan bij de grote optocht meelopen."

Ook op zondag zijn er meer deelnemers dan afgelopen jaren. "We hebben 22 praalwagens, 12 grote loopgroepen en vier kleine", aldus Bot. "Volgens de politie komen er naar schatting ongeveer 40.000 mensen bij de optocht kijken. En ook partycentrum De Witte Valk, dat tijdens carnaval wordt omgedoopt tot De Leuttempel, is nu al elke avond uitverkocht."

Vijf dagen lang staat Zwaag in het teken van carnaval, dat bekendstaat als de 'grootste optocht boven de rivieren'. Volgens Bot kan het weekend gezien worden als het begin van de lente. "De verenigingen zijn vaak in de koude, donkere maanden bezig om de praalwagens te maken en te versieren. Het is een soort overgangsperiode", zegt hij. "Het naar buiten rijden en presenteren van de praalwagens wordt vergeleken met de koeien, die na de wintermaanden voor de eerste keer de wei in mogen."