Sleutel voor carnavalssucces van de Klinkers ligt bij acteur Frank Lammers

Carnavalsgroep de Klinkers uit Zwaag hoopt met acteur Frank Lammers zondag hoge ogen te gooien bij de carnavalsoptocht. Met 51 praalwagens en loopgroepen, is het de grootste optocht boven de rivieren. Helemaal klaar zijn de Klinkers nog niet, maar de komende dagen is er genoeg tijd om hun praalwagen af te krijgen.

Hoe Frank Lammers op de praalwagen van de Klinkers is beland, blijft ook voor de carnavalsgroep zelf onduidelijk. Rik Huisman legt uit hoe het idee ineens uit de lucht kwam vallen. "We hadden net ons eerste biertje opengetrokken, toen we een eureka-moment kregen", is zijn verklaring. Ferry undercover door Zwaag Daarna ging het snel. De praalwagen bestaat uit het personage Ferry, gespeeld door Frank Lammers, uit de serie Undercover. Omdat hij reclames maakt voor supermarktmerk Jumbo, fietst hij in een pak van de wielerploeg achter een winkelwagen. "Al rijdend op de fiets gaat hij tijdens carnaval undercover winkelen in Zwaag", aldus Ramon Knol. Het maken van de grote wagen is een flinke klus die in zeven weken geklaard moet worden. Maar bij de carnavalsgroep is er geen spoor van stress. "Er zijn nog genoeg uren tot zondag", aldus Rik.

Carnavalsoptocht Zwaag live te zien



De grote carnavalsoptocht in Zwaag is komende zondag van 13.30 tot 14.30 uur live te zien op tv bij NH (Ziggo kanaal 30 en KPN kanaal 509 en streekomroep WEEFF (Ziggo kanaal 45 en KPN kanaal 1359). Ook is de registratie live te zien via onze beide websites, apps, Facebook en Youtube.

Van concurrenten tot één carnavalsgroep Het is dan ook een ervaren carnavalsploeg. In hun tijd als kinderen waren het twee losse groepen, concurrenten zelfs. Maar nadat ze gestopt waren begon het toch weer te kriebelen en doen de groepen nu samen mee. "We vinden het super leuk en doen het voor de gezelligheid", vertelt Ramon. "Het is onwijs leuk dat we ook met onze kinderen aan het bouwen zijn. En dat er straks ook veel kinderen met ons meelopen in de optocht." Tekst gaat verder onder de fotoreeks waarin je ziet hoe de karikatuur van Ferry uit piepschuim werd gesneden.

Van een blok piepschuim, naar de uiteindelijke karikatuur van Ferry - Foto: De Klinkers en NH/Maarten Edelenbosch