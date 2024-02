Vrouw (39) verdacht van brandstichting Hoornse woning vrijgelaten

De 39-jarige vrouw die woensdagmiddag werd opgepakt voor een woningbrand op de Papiermolen in Hoorn is voorlopig vrij. Ze wordt nog wel verdacht van mogelijke betrokkenheid bij brandstichting. Dat laat de politie aan NH weten.

Volgens buurtbewoners was het wachten tot er iets zou gebeuren, vertelden ze eerder aan de regionale omroep. "Er zijn wel vaker problemen", zei een buurtbewoner die anoniem wilde blijven. Ze spraken over een 'drugsprobleem' bij de bewoner en hadden het sterke vermoeden dat de brand was aangestoken. De verdachte vrouw woont zelf niet in het pand.

De politie houdt rekening met brandstichting en doet onderzoek naar de exacte toedracht van de brand. "Forensisch onderzoek moet uitwijzen of er inderdaad sprake is van brandstichting", aldus een woordvoerder.

Onbewoonbaar

De bewoner was zelf niet thuis op het moment van de brand die woensdagochtend om 5.00 uur uitbrak. De vlammen sloegen aan de voor- en achterkant uit het rijtjeshuis. De woning is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig uitgebrand. Ook de naastgelegen woningen hadden schade opgelopen.