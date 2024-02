Uitslaande brand verwoest huis in Hoorn

In een huis aan de Papiermolen in Hoorn heeft vanochtend een uitslaande brand gewoed. Er raakte niemand gewond, maar de woning is volledig uitgebrand.

Foto: Inter Visual Studio

De brandweer werd rond 5.00 uur gealarmeerd, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Op de Papiermolen aangekomen, zagen ze dat het een uitslaande brand was: aan de voor- en achterkant sloegen de vlammen uit het huis. Er werden twee brandweerauto's en een hoogwerker ingezet. De woordvoerder vertelt dat er grondig is gezocht naar iemand in het huis, maar dat er niemand is aangetroffen. Er vielen geen gewonden bij de brand. De woning is volledige uitgebrand en is volgens de woordvoerder onbewoonbaar.

Foto: Inter Visual Studio