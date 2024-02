Brand woning Hoorn mogelijk aangestoken, vrouw (39) aangehouden

De brand die vannacht uitbrak aan de Papiermolen in Hoorn is mogelijk aangestoken. Een 39-jarige vrouw uit Hoorn is aangehouden, zegt een politiewoordvoerder.

Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is momenteel in volle gang. "We houden rekening met mogelijke brandstichting, forensisch onderzoek moet uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van brandstichting", aldus de woordvoerder.

Onbewoonbaar

De brand brak vanmorgen om 05.00 uur uit. Vlammen sloegen aan de voor- en achterkant van het rijtjeshuis naar buiten. De woning is volledig uitgebrand en is onbewoonbaar verklaard.