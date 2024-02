Buurtbewoners niet verbaasd door 'opzettelijke brand' in woonhuis Hoorn

Buurtbewoners reageren geschokt op de brand die vannacht een woning compleet in as heeft gelegd aan de Papiermolen in Hoorn. Zij hebben het sterke vermoeden dat de brand is aangestoken. "Er zijn wel vaker problemen." Bij de brand raakte niemand gewond.

Meerdere buren spreken over een 'drugsprobleem' bij de bewoner. "Het is een aardige man maar we maken hem zelden nuchter mee", zegt een buurtbewoner die anoniem wil blijven. "Er ging weleens een steen door de ruit." De woning werd volgens omwonenden, vooral in de nachtelijke uren, veelvuldig bezocht door 'allerlei vage types' die vervolgens nogal eens voor overlast zorgen.

Bewoners vermoeden dat de brand opzettelijk is veroorzaakt. "We zagen bepaald bezoek terugkerend langskomen. Ik heb sterk het vermoeden dat het is aangestoken", aldus één van hen.

De politie laat weten inderdaad rekening te houden met brandstichting. Een 39-jarige vrouw uit Hoorn werd eerder vandaag aangehouden.

Huis verwoest

Bij daglicht is zichtbaar hoe groot de schade is. Alle ramen zijn uit elkaar gespat en binnen is er niks meer van het interieur over. Een team van de forensische opsporing en brandweer is 's middags bezig de schade op te nemen.

Het was vannacht om 05.00 uur dat de brand uitbrak. De vlammen sloegen aan de voor- en achterkant uit het rijtjeshuis. De volledige woning is volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio uitgebrand. Niemand was thuis op dat moment. Ook naastgelegen woningen hebben schade.

De politie verhoord de vrouw en doet verder onderzoek.