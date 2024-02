Live NH Sport: Telstar hoopt op schokeffect tegen Helmond Sport

Maakt het ontslag van trainer Mike Snoei bij Telstar iets los? Vanavond spelen de Velsenaren onder leiding van Uli Landvreugd en Anthony Correia in eigen stadion tegen Helmond Sport. Of er sprake is van een schokeffect kun je vanaf 19.00 uur live volgen in de radio-uitzending van NH Sport.

Technische staf Telstar met Ulrich Landvreugd en Anthony Correia - Foto: PRO SHOTS / Sonny Lensen

Twee weken geleden zat het trainersduo ook al zonder Snoei op de bank tegen FC Den Bosch. Die wedstrijd eindigde in 0-0 en de hoofdtrainer zat die avond ziek thuis. Afgelopen week kreeg Snoei zijn ontslag na de ontluisterende 6-1 nederlaag in Maastricht tegen MVV.

"Je merkt wel dat er wat gebeurd is in de groep", zei middenvelder Tom Overtoom gisteren bij de laatste training. "De trainer is ontslagen en iedereen voelt zich wel klein beetje verantwoordelijk." Landvreugd zei dat hij vooral het lef en de bravoure terug wil krijgen bij zijn spelers die inmiddels negen wedstrijden op rij niet meer wisten te winnen. Tekst gaat verder onder de foto.

Tom Overtoom (r) en Jayden Turfkruier. - Foto: Pro Shots / Jules van Iperen