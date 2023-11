Telstar kan kansenregen niet verzilveren en gaat onderuit tegen Helmond Sport

In de openingsfase werden de Velsenaren louter gevaarlijk via afstandsschoten. Het was Kaars, die de 1-0 maakte. De spits speelde zich goed vrij en schoof de bal vervolgens achter doelman Joey Houweling. Mohamed Mallahi zorgde hierna nog voor gevaar, al ging zijn schot net naast.

Het was een vervelende week voor Telstar na de vroege bekeruitschakeling tegen GVVV diep in blessuretijd (1-0). Door de nederlaag kon wel de focus volledig op de competitie. Op bezoek bij Helmond Sport was het vooral zaak om Martijn Kaars in de tang te houden. De Monnickendammer maakte tot nu toe negen goals (net als Jayden Addai van Jong AZ).

Tim van de Loo, die zich de afgelopen vrijwel geruisloos in de basis speelde, creëerde de grootste kans voor Telstar tot dan toe. Hij stoomde goed op aan de rechterkant en gaf af op Zakaria Eddahchouri. De topscorer van de Witte Leeuwen schoot via een verdediger naast het doel. In de slotfase kreeg Telstar drie keer kort achter elkaar een mogelijkheid.

Eerst was er een vlammend schot van invaller Quinten van den Heerik, Van de Loo kreeg ook een vrije scoringskans en Eddahchouri kon koppen uit een corner. In alle gevallen was doelman Wouter van der Steen spelbreker. Ondanks de Velsense kansenregen in de slotfase bleef het 1-0.

Kist Cup

Telstar blijft zeventiende in de eerste divisie met een duel meer dan FC Den Bosch, TOP Oss en Jong Ajax. De Witte Leeuwen spelen over precies een week in eigen huis tegen De Graafschap om de Kist Cup. Dat duel kun je uiteraard volgen op NH Radio.

Opstelling Telstar: Houweling; Seedorf (Tahiri/71), Apau, Plat, Bakker, Turfkruier; Van de Loo, Overtoom, Augustijns; Eddahchouri, Gravenberch (Van den Heerik/71)