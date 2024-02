Verraste Telstar-coach Landvreugd mist Snoei en wil nu bravoure zien

Een treurige week bij Telstar. De club uit Velsen-Zuid ontsloeg een paar dagen geleden haar coach Mike Snoei. Inmiddels is duidelijk dat assistent-trainers Anthony Correia en Ulrich Landvreugd het overnemen tot de zomer. Laatstgenoemde deed zijn verhaal. "Best wel verrast en ik mis hem."

Na wat wikken en wegen besloten Landvreugd en Correia deze uitdaging samen aan te gaan. Welke veranderingen het duo gaat toepassen laat Landvreugd een beetje in het midden. "Voetbal gaat om details en we moeten de spelers weer meer bravoure geven."

"Persoonlijk vond ik het ontslag van Mike Snoei wel moeilijk", geeft een openhartige Ulrich Landvreugd aan. Als assistent kon hij goed opschieten met Snoei en moest er even over nadenken om samen met Anthony Correia het seizoen af te maken. "Ik ben ook loyaal aan de club en je stelt jezelf de vraag of je het tij kan keren bij Telstar."

"We willen het publiek vermaken en niet worden weggespeeld", daarmee doelt Landvreugd onder meer op de afstraffing afgelopen weekend in Maastricht. Tegen MVV verloren de Witte Leeuwen met 6-1. "We moeten het nu van week tot week bekijken en de groep bij elkaar rapen." Over doelstellingen en ambities in de vierde en laatste periode wil de nieuwe eindverantwoordelijke van Telstar niks zeggen.