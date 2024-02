Gestopte Telstar-speler Sebbe Augustijns werkt nu bij schoonouders: "Ik moet eerlijk zijn"

Een rigoureuze carrièreswitch voor Sebbe Augustijns. De Belgische middenvelder speelde een half jaartje voor Telstar, maar besloot begin januari per direct te stoppen. Nu werkt hij in Etten-Leur bij het bedrijf van zijn schoonouders, waar ze landbouwvoertuigen produceren. "Ik moet eerlijk zijn", zegt de oud-voetballer.

Direct na het besluit om te stoppen, ging hij aan de slag bij Peeters Group in Etten-Leur. Het bedrijf van zijn schoonouders produceert landbouwvoertuigen. Daar zal hij een kantoorfunctie gaan bekleden, maar voor de uitzondering, reed hij even wat rondjes op de Pitbull. "Keigoed!"

Middenin het seizoen besloot Augustijns om te stoppen. Direct na de laatste wedstrijd van vorig jaar, uit tegen VVV-Venlo, zei hij tegen een aantal ploeggenoten dat hij ging stoppen. "In de bus heb ik het verteld", zegt hij over de mededeling.

Augustijns verloor meer en meer het plezier in het voetbal. In zijn periode bij RKC Waalwijk begon dat gevoel al op te borrelen, maar bij Telstar werd dat nogmaals bevestigd. Ondanks dat hij alle wedstrijden speelde, zakte de motivatie steeds verder weg. "Ik kan niet meer elke dag honderd procent geven", zegt Augustijns.

Zijn schoonouders zijn blij dat Augustijns het bedrijf komt versterken. Hij is inmiddels al tien jaar in de familie en ze weten dus wat ze aan hem hebben. "Een hele leuke kerel", zegt zijn schoonmoeder Monique Peeters. "Hij heeft een enorm doorzettingsvermogen gehad in de voetbalwereld en behoorlijk ver gekomen. Nu deze switch, dus dat is een interessant verhaal", aldus zijn schoonvader Dannie Peeters.

Op amateurniveau blijft Augustijns nog wel voetballen. Onlangs tekende hij bij Koninklijke Lyra-Lierse Berlaar, dat uitkomt op het vierde niveau in België.