Touwtrekteam Monnickendam is wereldkampioen: "Alles uit de kast getrokken"

Nederland is officieel een wereldtitel rijker. Het touwtrekteam uit Monnickendam liet vandaag de Noord-Ieren achter zich tijdens de finale in Zweden en veroverde daarmee de wereldtitel.

Voor de finale tegen de voormalig wereldkampioen dacht het team uit Monnickendam geen schijn van kans te maken. "We waren al dolgelukkig dat we überhaupt de finale hadden gehaald", vertelt touwtrekker Peter Bark.

Maar dat bleek te voorbarig. Aanvallen, verdedigen, hakken in de vloer, de Noord-Hollanders gingen vol gas de wedstrijd in. De trek duurde zo'n anderhalve minuut. "Wat lang is op dit niveau", aldus Peter. Daarna lagen de Noord-Ieren op de grond.

Valsspelen

"De tweede trek besloten we alles uit de kast te trekken." En dat deden ze. Vanaf seconde één zetten de Monnickendammers de aanval in. "Strijden en vechten", zo vat Peter het samen. "Maar mooi touwtrekken was het niet, het ging puur op karakter."

En op dat Noord-Hollandse karakter waren de Noord-Ieren niet voorbereid. "Ze begonnen zelfs overtredingen te maken", herinnert Peter zich. Maar ook dat mocht niet baten voor de tegenpartij. "Ze hadden geen vermogen meer om op hun benen te staan en vielen naar de grond." Einde wedstrijd. "Toen sprong ik echt een gat in de lucht", lacht Peter.

Tijd om te vieren is er niet. Het team uit Monnickendam is nu het officiële nationale touwtrekteam en daar horen nog wat verplichtingen bij. "Maar zondag kunnen we waarschijnlijk aan het bier."