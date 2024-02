José (25) uit Edam gaat met haar team tijdens het WK-indoortouwtrekken voor goud

De 25-jarige José Verbeek uit Edam en haar teamgenoten bereiden zich op een hele bijzondere manier voor op het wereldkampioenschap indoortouwtrekken. Het team wil dit weekend voor de winst gaan, maar eerst moet bekeken worden of iedereen wel aan het streefgewicht komt. Daarom gaat het team eerst een paar uur peentjes zweten in de sauna.

Om zich voor te bereiden op het WK traint José drie avonden in de week in een loods. " Daar leggen wij de touwtrekmatten neer zodat we in team verband tegen elkaar kunnen touwtrekken. Daarnaast hebben wij een elektronische lier, die wij kunnen instellen zodat we een bepaald gewicht met een team kunnen trekken en daarmee kunnen wij wedstrijden simuleren."

Touwtrekken is volgens José niet meer zo populair als vroeger, maar daardoor niet minder leuk. "Touw verbindt het allemaal aan elkaar", zegt de 25-jarige over de sport. Ze is zelf gaan touwtrekken door haar vader, broers en vriendinnen.

Naast de trainingen in de loods, zijn de touwtrekkers naar de competitieavonden geweest in West-Nederland en Friesland. Ook is aan het schoeisel gedacht. "Dat we goed grip houden op de mat", legt José uit.

Gewicht

Naast de fysieke trainingen, is ook voeding een belangrijk onderdeel. José: "Ook houden we ons lichaamsgewicht in de gaten en proberen we af te vallen om onze streefgewichten te halen. Zo kunnen we dan de teams samenstellen per gewichtsklasse."

Vandaag gaan de touwtrekkers de balans opmaken. "Dan kijken we of ieder z'n streefgewicht gaat halen en gaan we in de sauna om wat vocht te verliezen, zodat we dalen in lichaamsgewicht."

José komt aankomend weekend uit in de damesklasse en mixklasse. "We hopen wereldkampioen te worden", zegt ze overtuigend. Vorig jaar eindigden ze op een vijfde en zesde plaats. "We hopen dat dit jaar te gaan verbeteren."