Fabritiusschool heeft na jarenlang touwtrekken eindelijk nieuw rieten dak

Het jarenlang bestuurlijk pingpongen over wie er nu verantwoordelijk is voor wat moet snel tot het verleden behoren. De gemeente en Stichting Primair Onderwijs Hilversum (STIP) gaan hierover afspraken maken. Voor de Fabritiusschool maakt dat nu niet meer uit, want na jaren leuren heeft de basisschool aan de Fabritiuslaan dan eindelijk een nieuw rieten dak.

STIP Hilversum

"Zijn jullie blij met het rieten dak?", is de vraag die de kersverse wethouder van onderwijs Karin van Hunnik door de microfoon schalt. Vrijwel direct komt er een heel hard en schel 'jaaaaaaaaaah' uit de tientallen kinderstemmetjes op het schoolplein. Niet alleen de leerlingen zijn tevreden dat geldt voor alle partijen: de school, STIP Hilversum Hilversum (de stichting die uit 16 openbare basisscholen bestaat) en de gemeente. Vandaag is officieel stilgestaan bij het nieuwe rieten dak, dat op een haar na zo goed als af is. Met ballonnen, een estaffete lintknippen en korte speeches is het nieuwe dik gevierd. Nu is het een eind goed, al goed-verhaal. Lachende en vrolijke gezichten alom. Eigenlijk wil niemand meer echt terugblikken op de trage voorgeschiedenis, maar dat moet toch. Rijksmonument Vorig jaar april kwam er weer schot in de zaak doordat een buurtbewoner aanwezig was bij een politieke bijeenkomst. Daar liet hij de slechte staat van het rieten dak van de Hilversumse basisschool vallen. Voor de duidelijkheid de Fabritiusschool, bijna honderd jaar oud, zit in een pand dat ontworpen is door stadsarchitect Dudok en is een rijksmonument. Mede door de publiciteit zag de toenmalige schooldirecteur Frank Higler zijn kans schoon om weer eens te pleiten voor een nieuw rieten dak. Al jaren was hij binnen STIP en richting de gemeente bezig met een lobby. Tot op dat moment verliep dat zonder succes, maar een nieuw dak was echt broodnodig. Het riet zat er immers al op sinds 1985. Er was sprake van hevige slijtage, soms waren er lekkages en op sommige delen overwoekerde het mos het riet. De staat was abominabel.

Chinees riet Tot op het laatste moment hebben de rietdekkers van Willem van Ettekhoven uit Loosdrecht gewerkt aan het dak. In 58 dagen, zo'n acht weken, hebben zij de grote klus geklaard. De grootste uitdaging van dit project was de omvang: het dak is bijna 2.500 vierkante meter groot, zo vertelt de rietdekker. Er is gekozen voor Chinees riet. Dat was wel een risico, want vanwege de kosten en het vervoer (onder meer door het Suezkanaal) hebben voor de nodige hoofdbrekens gezorgd. Uiteindelijk was alles op tijd in Hilversum en hebben de rietdekkers geen vertraging opgelopen. Volgens Van Ettekhoven was het hoog nodig dat het dak vervangen werd. "Het was echt op", zegt hij. Nu spreekt hij de hoop uit dat het nieuwe riet ook zeker 30 tot 35 jaar blijft liggen, terwijl tussen de 20 en 30 jaar gebruikelijker is.

Juist vanwege de monumentale status van het pand was de vraag die lang onbeantwoord bleef: wie betaalt de rekening? Voor de aanpak van monumenten gelden strenge regels en valt het prijskaartje ook vaak hoger uit. Doordat lang boven de markt bleef wie nu de handschoen ging oppakken, gebeurde er jarenlang niets. Maar aan het begin van dit schooljaar - augustus/september 2021 - hebben de gemeente en STIP gezegd dat ze samen de kosten delen. Om hoeveel geld het gaat en wat de onderlinge verdeling is, laat STIP-bestuurder Caroline van Veen in het midden. Ze is blij, net zoals huidig schooldirecteur Paul van Toledo, dat de klus geklaard is. "Het is heel mooi geworden", meldt ze. Vingerwijswedstrijd En om in het vervolg niet weer in een langdurige, onderlinge vingerwijswedstrijd te geraken, hebben STIP en de gemeente gezegd hierover afspraken met elkaar te gaan maken. Volgens Van Veen moet dat gesprek nog plaatsvinden, maar zijn beide partijen erover eens dat een geval, zoals bij de Fabritius, niet nog eens moet voorkomen. De leerlingen en de leerkrachten hebben een mooi nieuw dak boven hun hoofd en hoeven zich bijvoorbeeld geen zorgen meer te maken over lekkages. Met een beetje mazzel kunnen de leerlingen zelf het dak op om het rieten dak te maken. Van Ettekhoven heeft de groepen 3 tot en met 8 gedurende de werkzaamheden kort rietdekles gegeven. Schroefdraad Inhoudelijk is daar niet heel veel van blijven hangen, zo blijkt vrijdagmiddag. "Je moest het riet met een ijzer ding aanstampen", en "ze gebruiken een schroefdraadachtig iets om het riet te binden", aldus de antwoorden van twee leerlingen op de vraag wat ze van die les onthouden hebben.

STIP Hilversum