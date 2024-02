Zwembaden en sporthallen in Schagen gered na faillissement van stichting Social Leisure

Zwembaden en sporthallen in de gemeente Schagen zijn gered doordat Sportfondsen de exploitatie overneemt van Schagen Actief. Dat was onderdeel van de failliete stichting Social Leisure. Door dat faillissement moesten in regio Alkmaar al diverse zwembaden als Duikerdel en Het Baafje en theater de Beun sluiten. In Schagen zijn de baden en hallen nu dus gered.

Tot vijf jaar geleden was Sportfondsen jarenlang de exploitant van de sportaccommodaties in en rond Schagen. Sinds begin deze maand heeft ze dat opnieuw op zich genomen.

De gemeente verzekert dat voor de medewerkers en gasten van onder andere de zwembaden De Wiel in Schagen, het Maarten van der Weijdenbad in Warmenhuizen en zwembad Veersloot in Dirkshorn, alsmede van de sporthallen, er niets verandert. Het aanbod van de lessen en activiteiten blijft ook hetzelfde. De overgang moet zo soepel mogelijk verlopen.

"In de eerste weken zullen we er vooral voor zorgen dat alles achter de schermen goed wordt overgedragen", zegt manager Robin Geritan van Sportfondsen. "In de daaropvolgende weken zal meer zichtbaar worden dat de exploitaties zijn overgenomen door Sportfondsen. Wij doen er alles aan om van de sportaccommodaties weer 'gezonde' bedrijven te maken."

Andere sluitingen

In december gingen zwembad Duikerdel in Noord-Scharwoude, theater de Binding in Zuid-Scharwoude en diverse sporthallen per direct dicht. Het faillissement van Social Leisure was de reden. Later bleek dat de gemeente Dijk en Waard de sportaccommodaties zou overnemen.

In Heiloo volgde een soortgelijke sluiting van theater de Beun en zwembad het Baafje. Daar is nog geen oplossing voor, wel hebben inwoners het burgerinitiatief 'Red het Baafje' opgezet, in de hoop dat het bad blijft bestaan. In Schoorl heeft het bestuur van dorpscentrum de Blinkerd - na het faillissement - de leiding in het gebouw weer tijdelijk zelf overgenomen.