Politiek in Medemblik stuurt verontruste brief naar provincie over versoberde dienstregeling

De politiek in Medemblik maakt zich zorgen over de versobering van het busvervoer in de eigen gemeente, en heeft dat ook gedeeld met de provincie. "We dringen erop aan om het besluit te heroverwegen."

De politieke partijen in Medemblik hebben op eigen initiatief een brief gestuurd aan de provincie, om hun zorgen kenbaar te maken over de nieuwe dienstregeling in Noord-Holland Noord. Ze wijzen erop dat de regeling een "enorme impact" heeft op de "dagelijkse routine van alle inwoners", en dat "het gebruiksgemak van het openbaar vervoer" door de wijzigingen "aanzienlijk verslechtert".

Als voorbeeld noemen ze de extra reistijd. "De aanpassingen in de dienstregeling resulteren in een bijna verdubbeling van de reistijd voor sommige scholieren van Medemblik naar Wieringerwerf, van circa 25 naar 45 minuten, met daarbij een noodzakelijke overstap in Abbekerk", schrijven ze.

Buslijn volledig bezet

Vooral het opheffen van buslijn 655 roept vele vraagtekens op. Volgens de provincie een noodzakelijke vanwege ‘de lage bezetting’, maar de politiek in Medemblik denkt daar anders over. "Een cruciale scholierenlijn die bij slecht weer volledig bezet is, met name tijdens de wintermaanden." Ook is er onrust ontstaan over het niet aansluiten van Zwaagdijk-West op een buslijn, een zorg die het dorp al langer bij het gemeentebestuur aankaart.

De politieke partijen willen "zo snel mogelijk" in gesprek met de provincie om tot een oplossing te komen "die de bereikbaarheid en leefbaarheid in Medemblik" in stand houden.