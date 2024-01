Nieuwe dienstregeling bezorgt inwoners Andijk veel kopzorgen

De teleurstelling is groot in Andijk, nu de provincie de dienstregeling voor bussen in Noord-Holland Noord op de schop heeft gegooid. Vanaf komende zomer vervallen er meerdere bushaltes in het dorp, waardoor ‘even snel’ boodschappen doen of een familiebezoek voor velen er niet meer in zit.

Dat merken ze onder meer in Andijk, een dorp in het noorden van West-Friesland. Een flinke aderlating, zegt de Dorpsraad, nu de provincie kenbaar heeft gemaakt dat de dienstregeling voor bussen in Noord-Holland Noord dit jaar op de schop gaat.

Zo wordt de regionale buslijn 132 ingekort, en vervallen de bushaltes bij de Kleingouw, Middenweg, Gedeputeerde Laanweg en verzorgingshuis Sorghvliet. "En laat dat nou net de bushaltes zijn die het meest worden gebruikt", aldus Gerrit van Keulen van de Dorpsraad.

Grote impact

Het roept voor het dorp vele vraagtekens op. Volgens de provincie is het een 'noodzakelijke wijziging', maar de Dorpsraad denkt daar anders over. "Dit heeft een grote impact op het naar school gaan, boodschappen doen, naar het werk gaan en familie- of ziekenhuisbezoek", zegt hij.

De dichtstbijzijnde bushalte is nu bijna een kilometer verderop. "En geloof mij, dat is een behoorlijk stuk", vertelt hij. Volgens de Dorpsraad pakken veel dorpelingen de bus naar Wervershoof of Zwaagdijk om daar hun boodschappen te doen. Hij baalt er van. "Hoe moeten bijvoorbeeld de minder mobiele ouderen nu boodschappen doen?"

"We waren ook graag eerder geïnformeerd", zegt hij erover. "De mededeling kwam onverwacht, we wisten van niets. We konden daarom ook niet eerder in actie komen." De provincie laat desgevraagd weten dat zij hebben overlegd met de gemeente Medemblik over de nieuwe dienstregeling. En worden de haltes komende zomer aangedaan door buslijn 138/438.

Verbetering

De teleurstelling is groot in Andijk, maar volgens de provincie gaan veel bus- en treinreizigers er bij de invoering van de nieuwe dienstregeling juist op vooruit: "De veranderingen in het lijnennet zorgen voor een verbetering voor grote groepen reizigers doordat er sneller en vaker bussen bij het station komen, waardoor de totale reistijd veel korter wordt. Dus juist een verbetering van de bereikbaarheid in deze regio en een aantrekkelijker openbaar vervoer."