West-Friese buurtbussen straks voor iedereen toegankelijk, ook voor Andijker Gerrit

Het openbaar vervoer moet vanaf 2040 voor iedereen toegankelijk zijn, dus ook voor mensen met een beperking. Iets waar Andijker Gerrit van Keulen, die in een rolstoel zit, erg blij mee is. De buurtbussen in West-Friesland zijn voor hem nu niet te gebruiken. Hij doet er anderhalf uur over om bij familie te komen. "Eventjes spontaan naar mijn familie zit er dus niet in."

"Een startpunt", reageert Andijker Gerrit van Keulen op het nieuws. Afgelopen maandag ondertekende onder andere staatssecretaris Vivianne Heijnen een akkoord om te zorgen dat het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk is. Gerrit werkte de afgelopen jaren mee aan de voorbereidingen om tot een akkoord te komen. "Hoewel het nog 18 jaar duurt, zijn we blij dat het akkoord op tafel ligt, en dat er afspraken zijn gemaakt. De politiek heeft een ommezwaai gemaakt."

En dat is volgens Van Keulen hard nodig. "Vooral in dorpen en op het platteland worden buslijnen uit de 'vaart' gehaald. Daarvoor komen buurtbussen terug. Mensen met een rolstoel staan dan letterlijk en figuurlijk in de kou."

Net als Gerrit zelf. In 1990 belandde hij na een ernstig ongeluk met een spookrijder op de Markerwaarddijk in een rolstoel. Sindsdien moet hij gebruikmaken van het openbaar vervoer, waar hij met regelmaat tegen 'knelpunten' aanloopt.

Anderhalf uur reizen

"Als ik bijvoorbeeld mijn kinderen en kleinkinderen wil zien in Bovenkarspel moet ik helemaal via Hoorn omreizen, om daar uiteindelijk de trein te pakken. Ook moet ik treinassistentie aanvragen om erin en eruit te komen. Kortom: ik ben anderhalf uur bezig, terwijl het met de buurtbus zo'n 10 minuten duurt. Om maar niet te spreken over de kosten. Eventjes spontaan naar mijn familie zit er dus niet in."

Hij is blij dat er nu een stip op de horizon is, want in 2015 zag Van Keulen nog beren op de weg. Toen was de provincie Noord-Holland ook al bezig om buurtbussen rolstoeltoegankelijk te maken. Maar toen kwamen vrijwillige buschauffeurs in opstand, omdat ze er geen heil in zagen vanwege allerlei 'vervoersproblemen'. Het voorstel ketste op het laatste moment af. "Als de provincie toen ruggengraat had getoond, dan hadden we zeven jaar geleden al toegankelijke buurtbussen."