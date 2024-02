Buurtbewoners starten petitie om drukbezochte bushalte in Andijkse wijk te behouden

Buurtbewoners van Omring-locatie Sorghvliet in Andijk zijn een petitie gestart om de bushalte in hun wijk te behouden. Door een nieuwe dienstregeling in Noord-Holland Noord moeten zij komende zomer een half uur lopen om bij de dichtstbijzijnde halte te komen, of moeten ze gebruikmaken van een te kleine buurtbus. "En dat kan echt niet", aldus buurtbewoonster Inge.

De teleurstelling in Andijk is groot, nu de provincie Noord-Holland de dienstregeling voor bussen op de schop wil gooien. Zo vervallen er een aantal bushaltes in het dorp, waaronder bij verzorgingshuis Sorghvliet. Ook in de gemeenteraad van Medemblik, en op het provinciehuis, werd er met verbazing gereageerd.

"Hoewel de halte Sorghvliet heet, zijn het niet alleen de buurtbewoners van deze locatie die gebruikmaken van de halte", legt buurtbewoonster Inge uit. Deze week ging de petitie online en zijn er inmiddels al 315 digitale handtekeningen binnen. "Vooral mensen uit Andijk-Oost moeten door de nieuwe regeling een stuk verder lopen naar de dichtstbijzijnde halte. Maar ook scholieren en forensen stappen hier op de bus."

Ook de oudste zoon van Inge is afhankelijk van deze buslijn, en moet als de halte bij Sorghvliet vervalt een half uur lopen om bij de eerstvolgende halte te komen. "En dat kan echt niet", vindt ze. "Een alternatieve route die nu wordt voorgesteld, is om een buurtbus te pakken richting het station van Bovenkarspel-Grootebroek. Daarna kan mijn zoon met de trein naar Hoorn, alleen heb je dan een dubbel abonnement nodig. En ik vermoed dat ze niet volledig vergoed worden. Met andere woorden: we krijgen te maken met hogere kosten."

Zoveel mogelijk handtekeningen

Ze is blij dat de petitie al zo vaak is ondertekend. Hoelang de petitie online blijft openstaan, is nog niet duidelijk. "We willen eerst proberen om zoveel mogelijk handtekeningen in te zamelen. Het wordt in ieder geval voor 21 juni (als de nieuwe dienstregeling ingaat, red.) aangeboden aan de provincie."