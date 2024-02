Ronald Jaarsma nieuwe coach honkballers HCAW

Jaarsma is momenteel nog op vakantie en was daarom nog niet beschikbaar voor een reactie.

"Het is wel lekker dat er nu wat meer structuur in het team komt"

Vorig jaar werd HCAW'er Delano Selassa verkozen tot waardevolste speler van de hoofdklasse. Dat wekte interesse op uit het buitenland en zo speelt Selassa dit seizoen in Canada bij Capitales de Quebec. "In april speelt hij nog hier en daarna gaat hij naar Canada om te spelen. Bij de play-offs keert hij weer terug. Dat biedt ook kansen voor andere spelers."

"Vorig jaar hadden wij best veel last van blessures. Hopelijk blijft iedereen fit. Ook moet je in het ritme komen. Vorig jaar werden wij "hot" voor- en tijdens het Europees kampioenschap. In de play-offs waren wij minder goed en was Amsterdam gewoon beter."

"Wij hebben een ervaren spelersgroep dus wij wisten wel wat wij de afgelopen maanden moesten doen. Het is wel lekker dat er nu wat meer structuur in het team komt. Wij willen dit jaar de Holland Series halen. Dat doe je met een bepaalde visie om daar te komen. Het is dan ook lekker dat wij nu een coach hebben die je kan motiveren en die visie kan uitdragen. Hij moet ons gaan managen", aldus pitcher Lars Huijer.

Kind van de club

De 47-jarige Ronald Jaarsma begon met honkballen bij HCAW. Als speler was hij actief voor de Bussumers en speelde hij voor het Rotterdamse Neptunus. In 2009 stopt hij met honkballen en was hij ondere andere assistent-coach van HCAW, het Nederlandse damesteam en Amsterdam Pirates.

Van 2017 tot 2021 was hij de hoofdcoach van Neptunus. Met de Rotterdamse club was hij erg succesvol en werd hij twee keer landskampioen en won hij twee keer de Europa Cup. In 2022 was Jaarsma actief bij Amsterdam Pirates.

Ronald Jaarsma is de zoon van Ron Jaarsma, de man die dertig jaar lang sponsor was van HCAW. Op eigen wijze bouwde hij aan een topteam wat resulteerde in twee kampioenschappen eind jaren negentig (1996 en 1998).