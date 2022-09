Amsterdam Pirates vindt in coach Mervin Gario juiste vervanger Ronald Jaarsma

Mervin Gario is met ingang van het nieuwe honbalseizoen de nieuwe coach van Amsterdam Pirates. De 36-jarige Arubaan had de afgelopen vijf jaar de leiding over Hoofddorp Pioniers.

Gario tekent een contract voor twee jaar met een optie op een langer verblijf. De Nieuw-Venneper speelde zelf 10 jaar in de hoofdklasse als binnenveldspeler en was de laatste vijf jaar de manager in Hoofddorp. Het bestuur van de Amsterdamse honkbalploeg is dan ook erg blij met zijn nieuwe coach. "Gario heeft daar een topprestatie geleverd. Pioniers maaktet het de traditionele topteams elk jaar lastig. Ze deden dit jaar tot op het laatst mee om een plek in de play-offs en dat met heel weinig middelen."

