Kickboksende honkballers HCAW starten zonder coach aan voorbereiding

Vorig jaar kwam de selectie van HCAW in contact met Nikita Kosterman van de Bonjasky Academy. Zij was een bekende van pitching coach Shane Gnade en klikte goed met de honkballers toen ze als fysio stage liep in Bussum. Toen werd het voorstel gedaan om de honkballers een aantal kickbokstrainingen te geven. Zij geeft nu in totaal vijf trainingen aan de Noord-Hollanders.