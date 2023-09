Honkbalthriller: HCAW en Amsterdam op naar allesbeslissend vijfde duel voor plek in Holland Series

Bij HCAW was Kaj Timmermans de startende pitcher. Voor Amsterdam Pirates begon Nelmerson Angela op de heuvel. Amsterdam kwam in de eerste inning op een 1-0 voorsprong. HCAW sloeg in de derde inning terug door drie man over de thuisplaat te krijgen. In de vijfde inning kwamen de Amsterdammers op gelijke hoogte. Het slotstuk was voor de regerend landskampioen dat langzaam maar zeker uitliep naar 7-3.

Zondag om 14:00 uur staat de beslissende vijfde wedstrijd in Bussum op het programma. Het Rotterdamse Neptunus plaatste zich al eerder voor de Holland Series.