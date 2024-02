'Helemaal geen plek meer over, Texel zit allang aan de toeristentaks'

Het maximumaantal slaapplaatsen voor toeristen is volgens Stichting Kernwaarden Texel (SKT) allang overschreden. De gemeente hanteert een soort toeristentaks van maximaal 45.000 bedden per jaar en met dat getal worden ook beslissingen over toerisme op het eiland genomen. Volgens de gemeente is dat maximum nog niet bereikt, maar de stichting telt 'al een overschrijding van minstens 1.700 slaapplaatsen'.

Het aanbieden van bed & breakfast zal op Texel worden gecontroleerd - Foto: NH Media

Volgens Stichting Kernwaarden Texel (SKT) klopt de gemeentelijke telling van het aantal slaapplaatsen niet. Zij vindt die telling 'onvolledig, vaak onjuist en in elk geval niet transparant'. "De stichting vindt dat zorgelijk omdat op die manier niet objectief en controleerbaar kan worden vastgesteld of Texel al het maximum van 45.000 slaapplaatsen heeft bereikt." En dat terwijl volgens de stichting het maximum allang overschreden is en het aantal bedden alleen maar meer wordt. "Gezien de gestage stroom van bouwvergunningen voor steeds grotere zomerhuizen/bungalows kan het niet anders dan dat de overschrijding van 45.000 bedden steeds groter wordt", aldus de SKT.

Texel aan de taks? Er is langer discussie over het aantal toeristische slaapplaatsen op Texel. Er wordt gewerkt aan een 'toeristisch toekomstplan', dat ervoor moet zorgen dat het eiland niet wordt overgenomen door de toerist. Dat is ook waar Stichting Kernwaarden Texel zich voor inzet: rust en ruimte op het eiland, waar veel aandacht voor de natuur, het landschap en de cultuurhistorie. NH deed vorig jaar een week verslag vanaf Texel, om aandacht besteden aan dit dilemma: hoe zorg je dat de toerist het eiland weet te vinden, of is de grens eigenlijk al bereikt?