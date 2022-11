Strengere regels voor toerismeverhuurders Texel: "In woningen moet gewoond worden"

Sommige Texelaars verhuren hun huis regelmatig aan toeristen. Met name in de sector logies met ontbijt worden de kamers steeds groter en luxer. Maar de groei van het aantal toeristen dat op het eiland overnacht moet geremd worden, vindt de wethouder. Hoe hij dat wil bereiken, staat in het nieuwe toeristische plan dat de raad deze maand nog krijgt voorgelegd.

Op dit moment geldt dat de verhuur van kamers ondergeschikt moet zijn aan de woonfunctie. Texelaars verhuren nu vaak schuurtjes of bijgebouwen die via een aparte ingang toegankelijk zijn. Dat mag straks niet meer. Het deel waar logies met ontbijt wordt aangeboden, moet ook echt in de woning zijn. De gasten moeten via de voordeur naar binnen om naar hun kamer te gaan.

Daarnaast is het zo dat de gasten voortaan op eigen terrein moeten parkeren. Ze mogen dus niet meer in de straat hun auto laten staan. Dat zorgt nu namelijk voor veel weerstand in woonwijken, want de toeristen nemen de parkeerplaatsen van Texelaars in.

Minder bedden

Verhuurders mogen nu drie kamers met in totaal zes bedden in hun woning verhuren aan toeristen. Dat wordt straks teruggebracht naar 4 slaapplaatsen verdeeld over 2 slaapkamers voor logies met ontbijt per woning. Dat betekent dat de verhuurders twee bedden moeten inleveren.

Op jaarbasis scheelt dat veel geld. De gemeente stelt hier wel een overgangstermijn van drie jaar voor. Sommige toeristische verhuurders zijn het niet eens met dit voornemen en hebben al een advocaat in de arm genomen.

Kamperen bij de boer

Er wordt niet alleen gekeken naar de bed & breakfasts, ook voor het kamperen bij de boer komen duidelijke spelregels. De boeren mogen op eigen erf nu 15 plekken verhuren voor tenten, caravans of campers. In de wintermaanden (na oktober) moet alles weer weg zijn.

De boeren hadden eerder aangegeven het gehele jaar hun terrein beschikbaar te willen stellen aan de toeristen. Bovendien willen ze ook meer luxe op het terrein, zoals bijvoorbeeld glampingtenten, waar de gast luxer kan verblijven met eigen keuken of zelfs sauna. Daar is de gemeente geen voorstander van.

"Een pipowagen, tenthuis, stacaravan of chalet zijn geen kampeermiddel en dus niet toegestaan bij kamperen bij de boer",aldus het college.