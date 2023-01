Texelaars kunnen vanaf maandag reageren op belangrijk bestemmingsplan voor verblijfsrecreatie

Het ontwerp 'paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel' ligt vanaf maandag ter inzage. Het plan zorgde in de Texelse gemeenteraad voor veel discussie, voordat het uiteindelijk kon worden gepresenteerd. In het plan worden de beleidsregels verscherpt voor bijvoorbeeld bed & breakfasts en kamperen bij de boer. Ook wil men de verstening (bouw van vakantiebungalows) op het eiland tegengaan. Een ieder heeft tot 13 maart de mogelijkheid om zijn mening via een zienswijze of mondeling kenbaar te maken.

Het plan is tot stand gekomen na jarenlang intensief overleg tussen verschillende partijen, zoals de dorpscommissies, ondernemers, kampeerboeren, campingeigenaren en andere logiesverstrekkers.

"Dit bestemmingsplan bevat aangescherpte regels om een evenwichtige balans te houden en waar nodig te verbeteren tussen toerisme en leefbaarheid", zegt verantwoordelijk wethouder Rikus Kieft. "Want dit plan raakt ons allemaal." Iedereen die een mening heeft over het plan kan dat via een brief of zelfs mondeling laten weten. Uiteindelijk is het de raad die hierover het laatste woord heeft en dit plan na afweging van zienswijzen moet vaststellen.

Overgangstermijn van drie jaar

Vanaf 13 maart, na de inzagetermijn, gaat er een overgangstermijn van drie jaar in. Daarbij zal de omzetting van kampeerplaatsen naar huisjes moeten worden teruggeschroefd. Ook het aantal kamers voor logies met ontbijt zal verminderd moeten worden. In plaats van maximaal zes bedden wil het college straks dat er nog maar vier bedden in een woonhuis aan toeristen verhuurd mogen worden.

Echter, nu blijkt na onderzoek waarbij Texelaars zich vorig jaar moesten laten registreren, dat er een sterkte stijging is in aantallen van logies met ontbijt. Het totaal aantal aangevraagde registratienummers bedroeg per 1 december in het afgelopen jaar 626 huisadressen. Op 12 januari van dit jaar is dit aantal opgelopen naar 640 aanmeldingen. Hierbij zitten ook adressen voor zogeheten 'tweede woningen'. Dat zijn eigenaren die hun woning zowel permanent als recreatief mogen verhuren.