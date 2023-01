Texel kent massaal trouwtoerisme: liefst helft van bruiloften zijn van 'overkanters'

Gestaag stijgt het aantal bruiloften op Texel weer. Waar in het eerste coronajaar 2020 nog 123 bruiloften waren, ging dit aantal omhoog naar 144 (2021) en 169 (2022). Een groot deel hiervan is niet van mensen die als inwoner van Texel staan ingeschreven. Met als uitschieter vorig jaar: 96 van 169 huwelijken waren van 'overkanters' (mensen die oorspronkelijk niet van Texel komen, red.). Opvallend is dat het aantal huwelijken van overkanters de afgelopen jaren fors is gestegen, terwijl het aantal huwelijken van Texelaars juist minder hard is gestegen.

De gemeente Texel laat weten niet bij te houden hoeveel mensen uit het buitenland komen. 'Iemand die in het buitenland woont en in Nederland wil trouwen, kan dat alleen als één van de partners de Nederlandse nationaliteit heeft. Mensen die in Nederland wonen en geen Nederlandse nationaliteit hebben kunnen wel in Nederland trouwen.'

Als buitenlanders toch op het eiland een trouwceremonie willen, dan is dat daarmee niet officieel voor de wet. En dat komt ook voor, al weet de gemeente Texel daar dan niet van.

Herinneringen

De Texelse trouwambtenaar Erna Drijver vertelde in september ook al aan NH Nieuws dat veel bruiloften op het eiland niet van eilanders zelf zijn. Er waren toen problemen met de veerboot en een huwelijk van een stel uit Zaandam moest daardoor worden uitgesteld. Maar het was niet uniek dat ze een bruidspaar van buiten Texel in de echt ging verbinden. "Er zijn jaarlijks wel meer dan honderd bruiloften op Texel", zo vertelde ze. "En acht op de tien is van 'overkanters'. Dan hebben ze bijvoorbeeld nog herinneringen aan een vakantie of uitje van vroeger en willen ze hier trouwen. Soms huren ze een huisje of slapen ze met de familie op een camping."