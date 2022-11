Ludiek protest kampeerboeren voor Texels gemeentehuis tegen toeristisch toekomstplan

Voor de deur van het Texelse gemeentehuis in Den Burg protesteerden vanochtend een aantal kampeerboeren. Dat was in aanloop naar de commissievergadering vanavond. Ze zijn het niet eens met nieuwe regels voor het toerisme en voelen zich ongelijk behandeld.

NH Nieuws

In aanloop naar het toeristisch toekomstplan, wat het aantal toeristen op Texel meer moet beperken, is het paraplubestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel opgesteld. Daarin zijn onder andere de regels rondom kampeerboeren verder aangescherpt. Zo mogen er volgens dit plan bijvoorbeeld geen kampeermiddelen langer blijven staan bij kamperen bij de boer. Boerenzakdoeken De kampeerboeren voelen zich ongelijk behandeld en door een aantal maatregelen beperkt. Ze stonden vanochtend voor het gemeentehuis met trekkers, spandoeken en boerenzakdoeken. Bij het protest werd ook muziek gemaakt en werden chocolademunten uitgedeeld. 'We pleiten voor duidelijke goede en eerlijke regels', lieten de kampeerboeren vooraf weten. 'De boeren worden aan alle kanten aan banden gelegd en hebben het moeilijk. Het zou fijn zijn als we eens een hart onder de riem kregen in plaats van nog een mes in ons rug.' Tekst gaat verder onder de video.

Ludiek protest kampeerboeren Texel - NH Nieuws

'Een camping bij de boer is pure noodzaak en geen extraatje meer', vervolgen de kampeerboeren in een verklaring. 'Alle kosten stijgen het dak uit dus het moet nog wel ergens verdiend worden. Hebben wij in de toekomst nog wel brood op de plank? Heeft Texel straks geen boeren, maar ook amper nog een camping op Texel? Dan wordt Texel alleen mogelijk voor de toerist met een dikke portemonnee en 'Jantje modaal' kan niet meer komen.' In balans Om het toerisme niet te laten overheersen op het eiland wordt op Texel gewerkt aan het toeristisch toekomstplan. Met de uitvoering van dat plan moet het toerisme op het eiland beter in balans komen met het leven van de eilandbewoners. De groei van de toeristische sector op het eiland moet volgens Texel worden geremd. De gemeente wil dat bereiken door in te zetten op kleinschalige faciliteiten, voor een beperkt aantal toeristen. Bovendien wil Texel beter zicht op de aantallen toeristen die op het eiland overnachten, en daar - als het de spuigaten uitloopt - een maximum voor kunnen instellen. Wethouder Rikus Kieft kwam vanochtend kort naar buiten om met de kampeerboeren te praten. De commissievergadering over het paraplubestemmingsplan begint vanavond om 19.30 uur; daarin zijn een aantal insprekers, waaronder ook de kampeerboeren.